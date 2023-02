Slavia v prvním poločase jako přes kopírák třikrát potrestala ztrátu Olympiku:

Manažer a vedoucí Olympiku Pavel Šuba viděl za porážkou špatný výkon před přestávkou. „První poločas byl pro mě obrovským zklamáním z výkonu a nasazení hráčů. Jako by to ani nebyli hráči Olympiku. Bez chutě, pohybu a v klusu. Za to Slavie hrála tak, jak jsme měli hrat my. Nasazení, rychlá hra do obrany. Úplně mi vzali radost. Řekl jsem jim o poločase v šatně. Do druhé půle už zase nastoupili s modrým srdcem. Ale už to nestačilo, góly i přes velkou převahu, se vstřelit nepodařilo.”

Autor jediného gólu Mělníka Radek Šiler hodnotí porážku:

Hned u dvou gólů vítězů byl Jan Křemen. Po utkání byl rád nejen za ně: „To, že to tam spadlo dvakrát po mých akcích, neznamená, že celý tým nehrál dobře. Dneska jsme to všichni dozadu odmakali poctivě, dobře jsme i zavírali nástřely na zadní tyč. Takhle to přesně má vypadat. Musím přiznat, že při mém prvním gólu bylo dobře, že mi obránce míč sebral a poslal to do sítě, protože já bych gól sám nedal. Při tom druhém jsem počkal, co udělá gólman - zůstal stát, tak jsem to trefil nahoru na přední tyč. Jsme rádi, že jsme to tady zvládli, vyhrát v Mělníce není nikdy jednoduché."

Brankář Slavie Jan Žežulku po utkání v hale svého bývalého týmu:

SK Olympik Mělník – SK Slavia Praha 1:3 (1:3)

Branky (asistence): 3. Šiler (Nečas) - 5. vlastní (M. Sváta), 7. Křemen, 17. Homola (Brychta). Rozhodčí: Čurda, Z. Nagy - Vrtal. ŽK: 1:1. Diváci: 200.

Mělník: Bukhvak (Bouška) - Alves dos Santos, Gabčo, Machytka, Nečas, M. Sváta, Šiler, Šuba, Vokoun (Hruška, J. Sváta)

Slavia: Žežulka (Vondráček) - Brychta, Havrda, Homola, Křemen, Kuchta, Sláma, Ševčík, Vaktor (Kuča, Tilinger)