Rusku tak hrozí, že i na mistrovství světa v Dauhá budou moci závodit jen vybraní reprezentanti a pod neutrální vlajkou. Další zasedání rady IAAF je na programu až krátce před šampionátem na přelomu září a října.

Po dobu suspendace mohou jednotliví ruští atleti závodit na mezinárodních soutěžích pouze jako neutrální sportovci. Tento statut jim při splnění určitých podmínek týkajících se antidopingu schvaluje IAAF. Na vrcholné akci startoval ruský tým naposledy na MS v roce 2015 v Pekingu.

Od březnového posledního zasedání rady sice ruská strana učinila další pokrok v tom, že podle požadavku IAAF uhradila náklady ve výši 3,2 milionu dolarů na vyšetřování dopingového skandálu, který v roce 2015 rozpoutala McLarenova zpráva, a činnost specializované komise vedené Runem Andersenem. Na druhou stranu ale vyšla najevo další podezření z nekalých praktik.

Padělané doklady

Andersen se chce například zabývat zjištěním britského listu The Sunday Times, podle nějž Rusové poslali Komisi pro bezúhonnost atletiky (AIU) padělané doklady, aby se vyhnuli trestu pro výškaře Danila Lysenka, který získal předloni v Londýně stříbro na mistrovství světa. Objevily se také případy, kdy potrestaní trenéři či lékaři nadále spolupracovali se sportovci.

"Vzali jsme na vědomí, že to AIU vyšetřuje. Do té doby není možné trest zrušit. Je frustrující, když některé pokroky pohřbí zase něco jiného," konstatoval Andersen. "Věříme, že co nejdříve dojde k nápravě. Pokud se tak stane, budeme vedení informovat na zářijovém zasedání. Ne-li dokonce dřív," dodal.