Velmi dobrý výkon podali Lvi v první sadě utkání s Odolenou Vodou. Na tabuli svítilo skóre 25:18 a zdálo se, že je nic nezastaví. „Hráli jsme skvěle v obraně. K tomu se nadprůměrně dařilo Naardenovi na podání. Náš projev byl suverénní,“ líčil trenér.

Jenže do druhého dějství nastoupilo docela jiné Aero. „Jeho hráči asi vycítili vážnost situace a všechno vsadili na agresivitu. A vycházel jim servis,“ ocenil Pomr zmrtvýchvstání soupeře, který ovládl zbylé tři sady rozdílem čtyř a dvakrát šesti bodů. „Nemohu klukům vytknout snahu, ale nenašel se nikdo, kdo by za to v útoku pořádně vzal. Protivník byl lepší.“

Druhý zápas

Lvi Praha – Aero Odolena Voda 1:3 (18,-21,-19,-19), stav série 1:1.

Lvi: Svoboda, Van Werkhoven, Naarden, Šulc, Krajčovič, Fortuník, libero Kovařík. Střídali: Kozák, Démar, Špulák, Kuboš. Trenér: Pomr.

Aero: Vilber, Mikula, Gear, Russel, Vanags, Walsh, libero Hadrava. Střídali: Hladík, Vachoušek. Trenér: Šiller.

To potvrdil i kapitán Pražanů Matyáš Démar, jenž rozmrzele konstatoval: „Báli jsme se zvítězit. Vytvořili jsme si na sebe zbytečný tlak a Odolka toho využila.“



Na Lvy nyní čeká těžká zkouška. Jediné utkání rozhodne o tom, v jakém duchu se bude hodnotit celá sezona. „Musíme si odpočinout. Zařadíme regenerační trénink. Zaměříme se trochu na podání a přihrávku. Hlavy je třeba otočit zpátky do vítězného modulu,“ doplnil Pomr.

Aero Odolena Voda – VK Lvi Praha

Předkolo play-off volejbalové Uniqa extraligy. Kdy? Dnes v sobotu 16. března od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale v Odolene Vodě (Ke Stadionu 375). Přímý přenos vysílá TV.Com.