„Dana Zátopková byla duší nejen Českého klubu olympioniků, ale celého Českého olympijského výboru. Bude nám moc chybět. Chtěl bych velmi poděkovat všem, kdo se o ni starali a pomáhali jí,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Olympijská vítězka z Helsinek 1952 a stříbrná medailistka z Říma 1960 zemřela ve věku 97 let v pátek

13. března brzy ráno. Až do posledních chvil sršela životní energií a humorem. „Měla jsem fajn život. Měla jsem to štěstí, že jsem ho prožila podle svých představ,“ citoval její slova sportovní komentátor Štěpán Škorpil, který ve své řeči připomněl kariéru dvojnásobné mistryně Evropy i její výjimečnou osobnost.

Někdejší atlet František Fojt, další z blízkých přátel Dany Zátopkové, pak mluvil o její trenérské kariéře a schopnostech. Zmínil také, že se až do posledních let života věnovala předávání zkušeností mladým sportovcům. „Dana byla srdcem i duší atletka a tomuto sportu zasvětila celý svůj život.“



Obřadní síň ozdobily žluté květy, které měla Dana Zátopková v oblibě. Hold jí vzdala řada institucí, nechyběl ani věnec od prezidenta republiky Miloše Zemana. Stráž u rakve drželi vojáci z Čestné stráže AČR z Posádkového velitelství Praha, její oblíbené moravské písničky zahrál držitelce Olympijského řádu Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Motivovala generace atletů

Ve stojanu s oštěpy nechybělo koště, které Emil Zátopek manželce na její přání vyrobil z jejího zlatého olympijského oštěpu. V Helsinkách 1952 triumfovali oba v jeden den a vytvořili jeden z nejslavnějších sportovních párů světa. „Dana Zátopková byla vzácná žena. Motivovala generace atletů, spolu s Emilem je zapsána v historii světové atletiky, jejich jména budou vždycky zářit na atletickém nebi,“ uvedl Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.



Mezi hosty bylo několik olympijských medailistů a blízkých přátel Dany Zátopkové včetně Jarmily Kratochvílové. Dorazil také olympijský vítěz Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury. „Dana by si přála, aby se na ni vzpomínalo s radostí, ne se smutkem,“ řekl plukovník Jaroslav Priščák, šéf ASC Dukla. Oldřich Svojanovský, předseda Českého klubu olympioniků, dodal: „Dana by si zasloužila plný sál hostů, ale to teď prostě není možné. Až pandemie skončí a budeme se moci scházet, proběhne zádušní mše v Břevnovském klášteře. A pak v září při běhu rodným krajem Emila Zátopka nachystáme uložení Daniných ostatků vedle Emila v Rožnově pod Radhoštěm.“