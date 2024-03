/FOTOGALERIE/ Jaro bude 6. dubna už v plném rozpuku, a tak 24. ročník 1/2Maratonu Praha bude po všech stránkách svátkem. Ne, už se neshánějte po registraci. Je vyprodáno do posledního startovního čísla.

Na start by se mělo postavit přes 15 tisíc běžců. Z toho víc než polovina dorazí ze zahraničí. Akce je totiž součástí oblíbeného evropského seriálu SuperHalfs.

„Co do počtu se staneme největší hromadnou sportovní událostí v Česku a ve střední Evropě. Kromě běžců dorazí do Prahy i rodiny s dětmi, což přinese pozitivní dopady pro českou ekonomiku a pražské podnikatele,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Start nově z Bubenského nábřeží

1/2Maratonu Praha je jeden z nejpopulárnějších závodů celé sezony. Letos se bude nově startovat na Bubenském nábřeží vedle populární lávky HolKa u Holešovické tržnice. Kapacita byla navýšena na patnáct tisíc účastníků, velký zájem byl ze zahraničí.

„Největší počet je samozřejmě z okolních zemí, ale máme i přihlášky z USA nebo asijského regionu,“ pokračoval Capalbo s tím, že závodu by se měli účastnit běžci ze 113 zemí. Hodně lidí přicestuje z Německa, ale také z Británie, Španělska nebo z Itálie.

Očekává se, že začátkem dubna do Prahy dorazí celkově přes 40 tisíc lidí - podle metodologie CzechTourism totiž s každým účastníkem přicestují dva až tři blízcí, kteří se v metropoli ubytují, stravují nebo nakupují.

Běhy RunCzech pomáhají ekonomice

To by mělo mít výrazný ekonomický dopad. Například loni přinesl pražský závod do české ekonomiky 204 milionů korun. „Věříme, že letos se bude jednat ještě o větší částku, která pomůže pražským hotelům a podnikům,“ prohlásil prezident RunCzech.

Loni se pražského půlmaratonu účastnilo přes 11 tisíc běžců a v souvislosti s touto sportovní událostí dorazilo do Prahy 24 tisíc lidí. A jsou známá i další čísla. V šesti českých městech přinesly běžeckých závodů pod hlavičkou RunCzech 775 milionů korun.

A to už je pořádná suma. Kolik tyto akce vynesou letos?