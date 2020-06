V trénování pokračoval i nadále. „Měl jsem možnost spolupracovat s mládežnickými kategoriemi Bílých tygrů. Zaměřovali jsme se na rozvoj koordinace, mobility a flexibility těla za pomoci technik karate,“ přiblížil Honzík. Karate je totiž komplexní sport, který rozvíjí rychlost, koordinaci i vytrvalost.

Při studiu na Technické univerzitě v Liberci stál před rozhodnutím, zda dokáže skloubit školu, práci a koníček. „Díky spolupráci s karatistickým klubem jsem zjistil, že mám jak sportovní, tak i trenérský talent. Opustil jsem dosavadní obor a přihlásil se na Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze. Tu jsem úspěšně dokončil a živím se tím, co mě baví a naplňuje,“ popsal své další směřování Lukáš Honzík.

Silově-kondiční trénink se jako obor rychle vyvíjí a aby neusnul na vavřínech, absolvuje různé kurzy. Znalosti pak může aplikovat jak na sobě, tak na klientech. Primárně se soustředí na silově-kondiční trénink a pokročilé testování výkonnosti. „Nezajímá mě, jak člověk vypadá, ale jak funguje jeho tělo z hlediska prevence zranění a výkonu. Chci poznat, jak klient provádí základní pohybové vzory bez zátěže i v zatížení,“ sdělil.

Intenzivní program pro sportovce

Kromě skupinových a individuálních lekcí s dospělými se realizuje hlavně ve cvičení s dětmi a mládeží. Loni spolupracoval s hokejovou reprezentací do 18 let, zkušenosti má i s reprezentanty ve skoku na lyžích, karate či fotbalu. „Je to o nás trenérech. Musíme odložit ego stranou, být sebekritičtí a naučit děti užít si sport. Aby to nedělaly jen kvůli tomu, že je do toho někdo nutí,“ zdůraznil.

Otevřených skupinových tréninků pro děti a mládež se postupně začaly účastnit i děti, které se před tím žádné fyzické aktivitě nevěnovaly. Během května a června vytvořil také intenzivní tréninkový program pro mladé sportovce. „Rozhodl jsem se, že budeme trénovat pět dnů v týdnu. Nejdříve to byl šok, hlavně pro rodiče. Vysvětlil jsem jim, že opravdu nehrozí žádné přetížení. V minulosti měly děti mnohem více pohybu během dne. Mladé sportovce to chytlo a opravdu chodili každý den a užívali si to,“ netajil se radostí kondiční trenér.

Rád by získal i zahraniční zkušenost. Ještě než udeřil koronavirus, byl domluvený s basketbalovým klubem v Americe na pohovorech. To nevyšlo, ale flintu do žita nehází. „Sportovní výsledky mám rád, ale stejně důležité pro mě je přivést děti k pohybu a udržet je u sportu tak, aby je to bavilo. Nic mi neudělá větší radost, než když vidím, že se aktivní pohyb stal součástí života dítěte,“ svěřil se kondiční trenér Lukáš Honzík.