Už ve čtvrtek odstartuje v Praze 31. mistrovství České republiky ve squashi, které až do neděle ovládne obchodní centrum Galerie Harfa. Poprvé se bude hrát v unikátním skleněném kurtu, který stál necelých šest milionů korun. Prosklené stěny nabídnou parádní podívanou divákům a specifické podmínky také samotným hráčům.

Foto: Irena Vanišová

„Je to úplně nový celoskleněný kurt, který jsme pořídili s pomocí státní dotace během covidové doby. Zahrál jsem si na něm jako první. Poprvé jsem zneužil své funkce, snad mi to ostatní prominou. Hraje se na něm dobře. Když bude větší tma, tak to bude lepší. Ještě tu nejsou tribuny, které to také zastíní,“ popsal předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl.

Skleněný kurt od německé firmy, který je složený ze 26 panelů, rostl v prostorách pražského obchodního centra přes 28 hodin. Jeho stavba přitom byla specifická tím, že stavět se mohlo vždy jen po nocích, kdy chodbami Harfy neprocházeli žádní zákazníci. „Kurt jsme sem přivezli v sobotu večer a stavěli jsme ho po dobu tří nocí,“ přiblížil generální sekretář České asociace squashe Tomáš Fořter.

Na podobných modelech kurtů se hrají nejprestižnější squashové turnaje na světě. Specifické jsou kromě prosklených stěn i tmavou dřevěnou podlahou, na níž je lépe vidět bílý míček. Jedinou nevýhodou průhledných ploch je pouze to, že hráče může oslňovat světlo zvenku.

„Už když jsem sem přišel, tak jsem říkal, že to je bomba. Je to specialita a my hráči se na to moc těšíme,“ nezastírá Marek Panáček, 121. hráč světového žebříčku.

Podobně to vidí také jeho kolega Viktor Byrtus. „Mistrovství má vždycky super účast, co se týče fanoušků, protože lidé chodí kolem. Skleněný kurt tomu pomáhá. Pro nás hráče je to super zkušenost,“ dodal.

Oba hráči budou na šampionátu pomýšlet na nejvyšší cíle. Mezi favority se zařadí také Martin Švec, který je ze všech Čechů nejvýše na světovém žebříčku. Mezi ženami bude chybět hlavní favoritka Anna Serme, a tak můžou hodně vysoko pomýšlet například Olga Kolářová nebo Natálie Babjuková a Eva Feřteková.

Turnajem, který se odehraje celkem na třech místech Prahy od čtvrtka do neděle, zároveň český squash oslaví 30 let od svého vzniku. „Česká squash ušel cestu adekvátní svému věku. Z nulového bodu jsme se stali etablovaným sportem ve sportovní rodině. Máme veškerou strukturu stanovenou tak, jak má být. Z tohohle úhlu pohled jsme udělali dobrý kus práce. Hlavně doufám, že nás stejně dlouhý nebo delší kus práce čeká. Přál bych si, aby squash měl talovou tradici, jako má tenis nebo volejbal,“ nechal se slyšet Cvikl.

„Přeju českému squashi, aby byl pořád mladý a svěží. Aby byl inspirativní pro lidi, kteří se chtějí hýbat, aby byl jednou z inspirací, aby se chtěli hýbat všichni lidi v zemi. Sportovat se musí a squash je skutečně o pohybu,“ zakončil s výhledem na kvalitní republikové mistrovství.

