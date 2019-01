Praha /FOTOGALERIE/ – Devátým kolem pokračovala nejvyšší soutěž florbalistek. V něm byla největší pozornost upřena do haly na Chodově, kde úřadující mistryně z Herbadentu Praha přivítaly vicemistryně z Bohemians.

Klokanky začaly derby více než dobře, když se po šestnácti minutách ujaly dvoubrankového vedení. To v jejich dresu řádily reprezentantky Vavrečková s Křížovou. Herbadentky se ale nevzdaly, když během sedmnácté minuty nadělily zelenobílým dvě odpovědi z holí Krupnové a Jarolímové. To je posílilo, a tak nebylo divu, že se ještě do třetiny dostaly do výhody po brance Urbánkové.

I po změně stran se hrál vyrovnaný florbal. Bohemačky po brejku Křížové s Vavrečkovou znovu vyrovnaly. Pak už ale střílela pouze domácí děvčata, jejichž apetit se zastavil v poslední části na šťastném čísle sedm, které je vyneslo na průběžně čtvrtou příčku tabulky v kontaktu s těmi nejlepšími. To zelenobílé smutní. Z páté příčky se dívají na vedoucí Liberec z odstupu deseti bodů. Dvojnásob je pak mrzí, že nedokázaly setřást svůj komplex zvaný Herbadent.

„Myslím si, že už u nás tento komplex nepřetrvává, jelikož jsme v letošní sezoně viděly, že se dá Herbadent porazit, jak už to dokázaly Vítkovice nebo Chodov," vysvětlovala kapitánka Bohemians Eliška Křížová. Pak se vrátila k samotnému utkání.

„Naše prohra nebyla o komplexu, nýbrž o tom, že jsme přestaly po dvou vstřelených brankách hrát. V té chvíli jsme podlehly uspokojení, udělaly dvě hloupé individuální chyby, čehož zkušené hráčky Herbadentu beze zbytku využily," pokračovala třiadvacetiletá útočnice.

„Rozhodla třetí třetina, do níž se nám nepodařilo vstoupit podle našich představ, neplnily jsme taktické pokyny, trošku nám došla i fyzická kondice," přiznala opora, která si pohledem na tabulku hlavu neláme.

„Nesmíme teď hledět k Superfinále, ale udělat si krátkodobé cíle v podobě každého zápasu, vítězství a bodu," zdůrazňovala Křížová.

„Do utkání jsme vstoupily nervózně, dobře jsme totiž věděly, že už si třetí zaváhání v soutěži nemůžeme dovolit. Proto jsme po čtvrthodince prohrávaly už o dva góly. To jsme snad ani nebyly my," kroutila hlavou střelkyně dvou branek Anet Jarolímová z Herbadentu.

„Moc nám pomohlo, že jsme i s trochou štěstí rychle vyrovnaly, což nás probralo z letargie a dovedlo k výhře," oddechla si drobná útočnice, jež měla jasno o důvodech výhry.

„Nejdůležitější bylo, že jsme se víc než bohemačky tlačily do koncovky. Věděly jsme, že proti nám stojí asi nejlepší brankařka světa Jana Christianová, proto jsme střílely ze všech pozic a draly se do brankoviště," usmívala se Jarolímová.

Herbadent SJM Praha 11 – FbŠ ROPRO Bohemians 7:3 (3:2/1:1/3:0)

Branky: Krupnová 2, Jarolímová 2, Urbánková, Šteglová, Macurová – Vavrečková 2, Křížová.