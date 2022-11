Loni jste byli z prohry v tiebreaku zklamaní. Je to tentokrát jiné?

Kdykoli jedeme do Varů, víme, že nás čeká moc těžký zápas. To bylo stejné, ale náš výkon byl jiný. Nemůžeme říct, že bychom tentokrát prohráli kvůli smůle. Dělali jsme chyby, které musíme odstranit. Věřím, že nás porážka posune.

Berete vzhledem k nepříznivému vývoji bod za úspěch?

Bod z Varů má svou hodnotu, ale my si jeli pro víc. Teď si musíme sednout k videu a utkání si podrobně vyhodnotit. Těch chyb bylo vážně moc.

Zdroj: Youtube

Nějakých jste si nejspíše už všiml. Co bylo špatně v úvodních dvou setech?

Vary do nás bušily výborným servisem. Jak já, tak ostatní přihrávači jsme si s tím nedokázali poradit a tím soupeřům vše ulehčili.

Ve třetí sadě se vývoj otočil. Proč?

Začali jsme podávat agresivněji a Karlovarsko mělo hned problémy. Najednou jsme ho dokázali přehrávat a byli dva sety o trochu lepší.

Pohled Juana Manuela Barriala – trenéra Lvů: „Utkání bylo jako na houpačce, jeden set skončil jasně pro Karlovarsko, další pro nás. Rozhodl servis. Domácí mají tři hráče, kteří umějí tvrdým podáním dobře zahájit set, my zatím ne. Jestli chceme vyhrávat, musíme zlepšit podání, které je v těžkých střetnutích obzvlášť důležité.“

Co chybělo v tiebreaku?

Zápas rozhodly naše chyby, ovšem lámal se na omylu rozhodčích. Nechci jim nic vyčítat, mají těžkou práci a nemohou být bezchybní. Blokař Varů James Weir tečoval míč do autu, ale oni to neviděli. Je frustrující, že v české extralize není videosystém, který by podobné miniteče odhalil.

Před chvílí jste s Jamesem mluvil. Vaše kamarádství to, zdá se, neohrozilo.

My si ještě popovídáme. Budu s ním mít vážnou rozmluvu, ale zítra mu určitě odpustím. (směje se)