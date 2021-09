Postup národního týmu nadchl fanoušky, klubovým trenérům však přidělal vrásky. Čas na společnou přípravu se opět ztenčil. Ve čtvrtek od 11.30 přivítají Lvi v Unyp areně Karlovarsko a do hry stoprocentně nezasáhne hned pět borců. „Reprezentace má přednost před vším. Celému týmu přeji další postupy, má na ně,“ doplnil.

Co jste říkal výkonu Čechů proti Francii?

Moc se mi líbil. Vyřadit olympijské vítěze je obrovský úspěch. Navíc byl postup naprosto zasloužený. Tým byl skvěle připravený.

Jak se vám líbili Lvi v dresu Česka?

Kuba nedostal tolik příležitostí, na plochu ale chodil v těžkých koncovkách v rámci dvojstřídání. Tento tah je jistě připravený. Kdykoli i druhá dvojice takto střídala, okamžitě to týmu pomohlo. Milan hraje celý šampionát ve vynikající formě. Mediálně je trochu nedoceněný, jelikož nenastupuje na atraktivním postu, na kterém se dělají body. Je ovšem jedním z hlavních strůjců úspěchu. Proti Francii bylo rozhodující, že jsme celé utkání skvěle přihrávali, díky tomu jsme mohli kombinovat a dělat body.

Není pro Lvy v tuto chvíli špatně, že Češi postoupili?

V žádném případě. Český volejbal výrazný úspěch moc potřebuje. Dlouho jsme na něj čekali. Hráči, trenéři a realizační tým reprezentace pro něj udělali maximum. Teď je na vedení svazu, aby ho umělo prodat. Jsem rád, že se jedná z podstatné části o ligový výběr, což je ojedinělé. Je to odměna všem extraligovým klubům. Svědčí to o tom, že je nejvyšší soutěž mimořádně kvalitní. Vyplatily se investované peníze i energie hráčů, trenérů a manažerů jednotlivých klubů. Příchody kvalitních cizinců, vedle kterých mohou domácí hráči zrát. Na tohle všechno bychom měli být hrdí.

Znamená to, že byste reprezentanty oželel až do pondělí? V neděli se hraje finále ME.

Jednoznačně. Reprezentace má přednost před vším. To je jediný správný přístup. O tom nemůže být sporu. Celému týmu přeji další postupy, má na ně.

Nicméně čtvrteční utkání s Karlovarskem bude bez reprezentantů. Mění to vaše plány?

Bez ohledu na výsledky mistrovství se musíme dál kvalitně připravovat. Máme plán, který musíme dodržovat. V tom nejsme výjimkou, mají to tak všechny týmy.

S čím do utkání půjdete?

Už máme za sebou modelované zápasy. Doteď se zátěž mezi všechny hráče rovnoměrně rozdělovala. Od toho už upustíme, budeme hrát ve stabilnější sestavě. Už se budeme koncentrovat i na systémové věci. Pojetím hry vše bude mít blíže ke klasickému extraligovému střetnutí.

Duel se bude hrát v nevhodném čase. Přesto: na co byste pozval fanoušky?

Chtěli jsme hrát až večer, ale bohužel není místo v hale. Kdokoli bude mít čas, je srdečně zván. Může nás vidět poprvé v akci a nasát atmosféru přípravy. Jsou tu s námi i nové tváře. Jistě bude zajímavé vidět, co všechno umějí.