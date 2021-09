„Síla Bosňanů bude jiná, čeká nás vyspělejší soupeř. Budeme se snažit sehnat informace, jaký styl předvádějí. Do karet by nám mělo hrát, že za měsíc budeme rozehranější,“ dodal kouč.

„Pro psychiku nám dvojzápas pomohl,“ zmínil Tonar úvod extraligy, v níž si Dukla připsala výhru až ve třetím utkání. „V neděli zajíždíme do Frýdku-Místku. Jednoduché to tam nebude, ale bude se snažit napravit úvodní domácí ztrátu se Zubřím.“

Těší ho i to, že se nikdo nezranil. O víkendu se proti soupeři, který by podle jeho mínění mohl hrát maximálně ve spodních patrech české extraligy, rovněž ukázala vhodná sestava pro další průběh sezony.

„V odvetě jsme si po třináctibodovém náskoku vybrali slabší chvilku a Řekové nastříleli sedm branek za sebou. Ale o postup jsme se strachovat nemuseli. Pro Pyleu to byla vůbec první pohárová konfrontace,“ pokračoval kouč.

Házenkáři Dukly postoupili přes řeckou Pyleu do druhého kola Evropského poháru. | Foto: Hana Vrbková/HC Dukla Praha

