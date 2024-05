/FOTO, VIDEO/ Favorité nezářili. Na těžké trati Pražského mezinárodního maratonu nebyly dosaženy časy, o jakých se v týdnu před startem spekulovalo. K rekordům měli poměrně daleko i etiopští vítězové - Lemi Berhanu Hayle (2:08:44) a Bedatu Hirpaová (2:23:41).

Závodníci probíhají Staroměstským náměstím.

Celkově devátý doběhl Martin Edelman. Závodník pražské Slavie nepatřil do nejužšího seznamu elitních českých běžců. Díky času 2:22:19 se však stal překvapivým mistrem České republiky a zaznamenal největší úspěch kariéry. Druhý byl při maratonské premiéře Patrik Veber a třetí Tomáš Edelman, rovněž slávista a dvojče českého mistra.

„Je to paráda. Běželo se mi skvěle. Něco takové jsem si před startem nepředstavoval ani nejfantastičtějším snu,“ vykládal Martin Edelman bezprostředně za cílem o životním úspěchu, díky němuž si vylepšil osobní maximu 2:36 minuty.

České mistryni je sedmačtyřicet let

„Na trati to docela foukalo, ale rozběhl jsem to rozumně, takže jsem mohl tempo v konci stupňovat. Když jsem viděl, že jsou další Češi za mnou, hnalo mě to dopředu,“ líčil pražský vytrvalec, který vybojoval v rámci mistrovství republiky vůbec první titul.

„Beru to jako malé vítězství, že jsem vůbec doběhl,“ přiznal Veber. „Nesedlo mi to. Od šestého kilometrů mě bolel sedací nerv. Ale atmosféra byla výborná,“ prohlásil Vebr, jinak vítěz posledních dvou 1/2Maratonů Praha. Dlouho mezi Čechy vedl, ale nakonec při debutu doběhl druhý za 2:24:33.

Nejrychlejší Češkou byla v cíli už sedmačtyřicetiletá Petra Pastorová (2:47:04). Při neúčasti reprezentantek Moiry Stewartové a Terezy Hrochové, které mají splněná nominační kritéria pro olympiádu a chystají se do Paříže, si tak doběhla pro šestou zlatou medaili. „Jsem obrovsky šťastná. Vzhledem k mému věku to bylo těžké, ale užívala jsem si to,“ radovala se.

Zdroj: Ivana Roháčková

Na start přišlo přes osm tisíc běžců

Loňský rekord závodu Keňana Alexandera Mutisa odolal (2:05:09). Ovšem Hayle předvedl parádní výkon. „Jsem velmi šťastný. Chtěl jsem tu vyhrát. A to se povedlo, takže jsem velmi spokojený. Byl to těžké hlavně kvůli nepříjemnému větru,“ říkal Hayle. Druhým v pořadí byl Keňan Kipkemoi Kiprono (2:10:28), stupně vítězů si zajistil ještě jeho krajan Joshua Kipkemboi Kogo (2:10:51).

Pražský maraton - výsledky Muži: 1. Hayle (Et.) 2:08:44, 2. Kiprono 2:10:58, 3. Kogo (oba Keňa) 2:10:51, …9. (1. MČR) M. Edlman (Slavia Praha) 2:22:19, 12. (2.) Vebr (Škoda Plzeň) 2:24:33, 13. (3.) T. Edlman (Slavia Praha) 2:24:34. Ženy: 1. Hirpaová (Et.) 2:23:41, 2. Jepchirchirová (Keňa) 2:24:50, 3. Aleneová (Et.) 2:27:32, …12. (1. MČR) Pastorová (Seitl Ostrava) 2:47:03, 13. (2.) Filipiová (Olymp Brno) 2:49:35, 14. (3.) Jíšová (USK Praha) 2:49:40.

Celkem do pražských ulic vyběhlo přes osm tisíc závodníků, ale i rekreačních sportovců. Polovina všech přijela ze zahraničí. Součástí maratonu byla i unikátní týmová soutěž Battle of the Teams, v níž se časy elitních atletů sčítají s ostatními běžci. Vyhrát Prague International Marathon tak mohl úplně každý.

Letos byly ve hře čtyři týmy: Mattoni, jehož kapitánem byl olympijský vítěz Jiří Prskavec, Prague Aiport s kapitánem Jiřím Ježkem, Volkswagen Financial Services s kapitánkou Evou Vrabcovou Nývltovou a Turkish Airlines s kapitánem Jiřím Homoláčem. Výsledky byly spočítány až později.