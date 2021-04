Stále cvičíš?

Ano, a stále mě to nebaví. Uznávám ovšem, že je to nutné. Program Podmol Get Fit mně přinesl do života řád, který se během pandemie moc hodí. Ráno vstanu, absolvuji lekci, nasnídám se a jdu pracovat. Takhle to jde tři dny, ten čtvrtý si mohu hodinu přispat, odpočívám.

Dosáhl jsi nějakých pokroků? Jakých?

Téměř každý si přeje na začátku cvičení, aby zhubl. To se mi trochu podařilo, před první lekcí jsem nosil kalhoty velikosti 36, nyní 32. Celkově jsem se zpevnil. Samozřejmě zvedám vyšší váhy, při předklonu se dotknu země, nezadýchávám se na schodech… Během cvičení se vyplavují endorfiny, tedy jsem spokojenější a pozitivnější.

Co je Podmol Get Fit?

Program 21 cvičení vyvinul mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol. Přivedla ho k tomu nepříjemná událost. V poslední dubnový den roku 2019 si při skoku přivodil komplikovaná zranění. Do jeho nohou přibylo 39 šroubů. Měsíc strávil na lůžku, další dva na vozíku. Jeho hlavu neovládaly splíny, uzrál v ní nápad. „Věděl jsem, jak se sám dostat do formy. Řekl jsem si: co pomůže mně, může pomoci i ostatním,“ uvedl Podmol. Co řekl, to splnil. Díky jeho videokurzům se dostaly do formy stovky lidí na internetu. Bližší informace o programu najdete zde.

Roční výročí by si zasloužilo nějaké srovnávací snímky. Máš nějaké?

V tomhle jsem byl nedůsledný a ani bych čtenáře nechtěl nutit dívat se na snímky, na kterých jsem do půl těla nahý. Už je mi 44 let, tuky jsem ukládal dost dlouho. Mám druhou bradu, bříško… Byl jsem v nemocnici na ultrazvuku, paní doktorka mi říkala: ‚Vy máte tak hezké břišní svaly. Úplně ukázkové. Jen škoda toho tuku na nich.‘ Prostě je třeba se smířit s tím, že se ho už úplně nezbavím. Možná by to šlo více, ale to bych musel být poctivější v životosprávě. Řekni sám: jaký by byl život bez vína?

Dobré téma. Představ nám svůj jídelníček…

Z mého života úplně zmizely knedlíky, omáčky, uzeniny kromě šunky. Točím ryby, kuřecí a vepřové maso. Jako přílohy si dávám čočku, hrách, brambory, rýži, zeleninu a špenát. Zdá se to dost omezený repertoár, ale spočítej si sám, kolik ti nabízí kombinací. K snídani jím vajíčka, k svačině ovoce, sýry, často bohužel i ty hodně tučné. Bezkonkurenčně nejhorší je ovšem víno. Navíc jsem přes zimu přešel na červené. Snad tyhle řádky nebude Libor nikdy číst. (směje se)

Jste stále s autorem cvičení Liborem Podmolem v kontaktu?

Jak se to vezme. Vidím ho každé ráno na obrazovce. Jinak už si nevoláme, má ve mně ale oddaného fanouška. Když jel Dakar, čekal jsem netrpělivě na každou zprávu, jak se mu daří. Libor je inspirativní člověk, vrátil se po tolika zraněních, nevzdal se… Nakonec i mně změnil život. Jsem rád, že jsi mi zavolal, mohu mu alespoň oficiálně poděkovat.

Co je nejtěžšího na Podmol Get Fit?

Všechno! Kardiocvičení musíš udýchat. Mám veliké problémy hlavně při přechodech ze stoje na zem. Pokud se cviky odehrávají nahoře nebo dole, jde to, ale ty skoky a výskoky mě ničí. Posilování mě jen nebaví. Jóga je fajn, ovšem skrývá záludnosti. Třeba poloha škorpiona je pro člověka mého věku až nedůstojná. (směje se) I proto vynechávám meditace. Neuvěřil jsem jejich smyslu.

Cvičíš rok. Jak dlouho hodláš pokračovat?

Bez pohybu člověk zakrní. Svůj život mám naplánovaný do stovky, proto mě čeká 55 let a 11 měsíců cvičení. To je doba, že? Někdy mě až děsí.

Před rokem jsi sliboval, že se staneš idolem. Jak to s tímto předsevzetím vypadá?

Zatím jsem se idolem asi nestal. Nebo mi to ženy tají? Holky, to je zbytečné. Když jsem před rokem poslal první článek na korektornu, tak mi slečna, co měla službu, hned volala a říkala: ‚Přece nemůžeš napsat, že se chceš stát idolem.Ty?! Napiš, že chceš třeba zhubnout.‘ Ale já se nikdy nevzdám, počkej za rok.