Česká sestava

Ženy: Kateřina Razýmová, Petra Nováková, Kateřina Janatová, Sandra Schützová.

Muži: Adam Fellner, Petr Knop, Michal Novák.

„Závody beru pořád stejně jako před sezonou. Ještě jsem si v hlavě pořádně nesrovnala, že nebojuju o třicáté místo, ale o top desítku. Pořád jsem stejně nervózní, ale určitě je příjemnější pohybovat se vepředu,“ přiznává závodnice Olympu.

Hodně lidí se jí ptá, čím to, že jí to najednou tak jezdí. „Říkám, že je to kombinace větší tréninkové intenzity, optimalizace závodní váhy a změny lyží na značku Fischer. Nikdo to ale s jistotou neví,“ směje se osmadvacetiletá lyžařka, kterou stejně jako celou světovou špičku čeká na přelomu starého a nového roku tradiční výzva Tour de Ski.

Běžkaři mají před sebou od zítřka až 5. ledna sedm etap v devíti dnech. TdS se uskuteční ve třech střediscích. Začne ve švýcarském Lenzerheide a pak se lyžařský peloton přesune do Itálie. Střední část se odehraje v Toblachu a vyvrcholí ve Val di Fiemme.

„Je obrovská porce, ale dá se to. Jsem zvyklá na velký tréninkový zápřah a moje tělo je na Tour připravené. Samozřejmě je náročnější než obvyklé víkendové závody, ale už jsem ji dvakrát absolvovala, takže vím, o čem to je,“ pokyvuje hlavou Razýmová, pro niž je seriál jedním z vrcholů sezony.

Chybí mistrovství světa

V kalendáři totiž letos chybí MS. „Určitě se sejde větší konkurence než v letech, kdy se konají vrcholné akce. Pro nás je hodně důležitý i Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Tour de Ski má ale velkou prestiž a dá se v ní získat i největší množství pohárových bodů,“ pokračuje.

Jak Západočeška před důležitým podnikem trávila Vánoce? „Měla jsme čtyři dny volno, během nichž jsem se v rámci možností neomezovala. Stíhala jsem normální akce jako je pečení a konzumace cukroví nebo vánoční návštěvy. Když už se ale s někým scházím, musím si být jistá, jestli dotyčný není nemocný, abych neohrozila závodní program,“ vysvětluje běžkyně.

Nejsledovanějším momentem TdS je v poslední etapě výběh po sjezdovce na Alpe Cermis. Letos se ale na rozdíl od předchozích let nepojede podle časových rozestupů, ale všichni závodníci odstartují najednou.

Nevznikne tak tlačenice? „Bude to určitě složitější než dřív. Na začátku se dá očekávat boj o pozice. Každý si bude chtít zkraje, kdy není stoupání ještě tak prudké, urvat co nejvýhodnější místo. Tlačenice ale myslím nehrozí, i když v úzkých zatáčkách není snadné předjíždět,“ přemítá.

O konečném výsledku nechce příliš spekulovat, ale je optimisticky naladěná.

„Myslím, že je na místě uvažovat o pozicích v první desítce. S takovým umístěním bych byla spokojená a udělám pro něj maximum. Na druhou stranu musím brát v úvahu, že dvě etapy jsou sprintérské. To není moje parketa, takže univerzální lyžařky budou mít proti mně výhodu,“ dodává.

Program Tour de Ski 2019/2020

28. 12. Lenzerheide 10/15 km s hromadným startem volně

29. 12. Lenzerheide sprint volně

31. 12. Toblach 10/15 km s individuálním startem volně

1. 1. Toblach 10/15 km stíhací závod klasicky

3. 1. Val di Fiemme 10/15 km s hromadným startem klasicky

4. 1. Val di Fiemme sprint klasicky

5. 1. Val di Fiemme 9 km závod do vrchu s hromadným startem volně