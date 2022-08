Další hořký sparťanský večer. Rozhodly rychlé údery Liberce

Jedním z „šesti statečných“ byl kapitán Lvů Jakub Janouch. „Čekal jsem, že začneme volněji, ale náš kondičák Petr nasadil laťku vysoko. Kupodivu jsem vše fyzicky zvládl a myslím si, že i ostatní kluci,“ okomentoval elitní nahrávač úvodní dvě a půl hodiny v posilovně. V Praze otevírá třetí sezonu, spolupráci s jihoamerickým odborníkem označil za výzvu. „Čeká na nás spousta nových věcí. Příchod zahraničního kouče může dát nový impuls nejen Lvům, ale i celé extralize,“ mínil Janouch.

Sám už pod několika cizinci hrával a nikdy nelitoval. „Mají jiný pohled na volejbal. Sympatické je mi i to, že bychom měli od začátku zapojit balony. Bude to těžké. Dva měsíce jsem si nepinkl, ale nějak to zvládneme,“ doplnil kapitán. Ani on, ani jeho parťáci se nemusejí obávat žádných pokut. Trenér Barrial si oblíbenou českou kratochvíli – „na váhu“ – nechal dlouze vysvětlovat. „Nikoho nehodlám převažovat. Jak kluky pozoruji, tak se mi zdají v pořádku,“ zdůraznil.

Navíc by to, dle jeho zkušeností, bylo nespravedlivé. „Jsou dva typy sportovců. Jedni, když přestanou trénovat, zhubnou, jelikož maličko ztratí svaly. Druzí přiberou tuk. Máme ovšem dost času dát oba tábory do pořádku,“ sděloval kouč, který sám sebe označil za obezřetného demokrata. „Celý management, všichni trenéři i hráči tvoří jeden tým. Posun dopředu je možný pouze v otevřené atmosféře při maximální komunikaci a důvěře,“ dodal Barrial.

Příprava Lvů bude probíhat převážně v Unyp areně a vyvrcholí v neděli 25. září domácím extraligovým duelem s Odolenou Vodou. Během osmi týdnů čeká na Pražany rovněž celoklubové soustředění v Litomyšli, čtyři přípravná utkání a turnaj ve francouzském Chamonix.

Kádr vicemistrů opustili Nizozemec Kay van Dijk, Slovinec Matej Mihajlović a Srb Aleksandar Nedeljković. Do Odoleny Vody zamířili Matyáš Ježek a Jiří Toman. První na přestup a druhý na hostování. Lvi přivítali i nové tváře – kanadského univerzála Caseyho Schoutena a zkušeného blokaře Martina Tibitanzla. O svou šanci se poperou nadějní junioři Matěj Šálek a David Kollátor.

OBRAZEM: Překvapení na úvod. Slávisté letos podruhé padli v Hradci