Sportovní program značky Škoda a Rallye Dakar se celá desetiletí míjely. Povedlo se to až pro ročník 2021, kdy rallye speciál Škoda 130 LR bude řídit Ondřej Klymčiw. „Mým cílem je dotáhnout auto do cíle,“ prohlásil bývalý motocyklista.

Rallye speciál Škoda 130 LR bude na Dakaru řídit Ondřej Klymčiw | Foto: Klymčiw Racing

Přispělo k tomu zavedení kategorie Classic. V ní dostanou šanci veteránské vozy vyrobené do roku 2000. Jejich piloty ale nečeká plnokrevný Dakar. Pojedou sice částečně po stejné trati jako „ostré“ posádky, ale natočí menší porce kilometrů. Do bivaku dorazí i po standardních silnicích nebo vedlejších cestách. Nepůjde ani o to, kdo bude nejrychlejší, pojede se na rychlostní průměr.