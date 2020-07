Václav Pech s vozem Ford Focus WRC se stal trochu nečekaným vítězem Rallye Bohemia, úvodního závodu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Třiačtyřicetiletý pilot dokázal porazit o šest sekund hlavního favorita Jana Kopeckého, třetí skončil vítěz sobotní první etapy Jari Huttunen z Finska.

Posádka Václav Pech (vpravo) a Petr Uhel se raduje 12. července 2020 z výhry v cíli Rallye Bohemia v Mladé Boleslavi. | Foto: ČTK

Pech se letos vrátil za volant speciálu WRC a hned při prvním startu dokázal pokořit dlouholetého soka Kopeckého. "Je to super. Byla to velká bitva a i Honza říkal, že nepamatuje, že bychom jeli tolik rychlostních zkoušek ve vteřině. Byly to desetiny sem, desetinky tam. Byl to super sport a kvůli tomu to děláme, abychom se u toho všichni bavili," řekl Pech, jenž v Mladé Boleslavi triumfoval podruhé v kariéře.