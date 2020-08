Pech s Kopeckým bojovali na Valašské rallye o prvenství od sobotního začátku, v čele ale byl neustále Pech, který vyhrál první rychlostní zkoušku. Tovární jezdec Škody se k Pechovi startujícímu s čtrnáct let starým, ale výkonným speciálem WRC, přiblížil na devět desetin sekundy, na rychlých tratích jej ale nedokázal předstihnout.

"Od začátku do poslední rychlostky se jelo naprosto bez rezervy, bez kompromisu. Až na poslední jsem začal přemýšlet o vítězství, abychom o něj nepřišli. Ve spoustě zatáček tam byl vytahaný bordel, tak jsem se snažil dát si pozor, aby se mi to někam nesklouzlo," řekl nadšený Pech. Nebyl přitom schopen určit, kde se rozhodlo. "V tak těsném souboji to nedokážu říct. Stačí nepatrně více nadšení nebo tempo a čas je jiný," pokrčil rameny Pech.

Kopecký po druhé těsné porážce s Pechem zklamaný nebyl. "Za výkon, který jsme tu předvedli, se nestydím. Od prvního metru jsme jeli naplno, a když se podívám zpět, nenajdu žádné místo, kde jsme mohli jet rychleji. Možná o pár desetinek, ale ne o vteřiny," řekl Kopecký. Oba jezdce po Bohemce dělilo v průběžném pořadí sedm bodů, nyní jich je o dvanáct více. "Rozhodují výsledky jednotlivých etap, započítává se všechno. Může rozhodnout jeden výpadek. Pro vývoj šampionátu je důležité, abychom byli spolehliví a dojížděli," řekl Pech, jenž má ve sbírce stejně jako Kopecký sedm titulů.

Valašská rallye se měla původně konat v dubnu, kvůli pandemii koronaviru byla ale soutěž přeložena na srpen. A všichni startující se museli tentokrát vyrovnat s vysokými teplotami. "Vedro vysiluje, ale byli jsme připraveni. Fyzičku máme. I když je to nepříjemné, jsme schopni na vložce rozložit energii tak, abychom to v pohodě zvládli," řekl Pech. "Horko patří k létu, buďme rádi, že se Valaška vůbec konala. Závodů letos v Česku moc nebude, takže organizátorům patří obrovský dík, že závod uspořádali," doplnil Kopecký.

Podobně jako dvojice Pech - Kopecký bojovali o třetí místo Mareš s Janem Černým, které nakonec dělilo 2,7 sekundy. "Ze začátku to bylo trochu rozpačité, ale nakonec to dopadlo. Dnes jsme se velmi dobře svezli, jelo se fakt rychle a byl to jeden z nejrychlejších českých závodů, co jsem jel. I díky ostrému souboji o první i třetí místo," řekl Mareš. Rallye si podle něj museli užít i fanoušci. "Je to zajímavější, než když jsou tam půlminutové rozdíly a nikdo se nikam nežene. Takhle se bojovalo do poslední erzety," dodal Mareš.

K TÉMATU

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

KOWAX rallye ValMez, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:



1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:11:14,6, 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) -5,3, 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:04,6, 4. Černý, Černohorský (Volkswagen Polo Gti R5) -1:10,5, 5. Jakeš, Machů -1:51,8, 6. P. Semerád, Hovorka (všichni Škoda Fabia R5) -2:15,7, 7. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia Rally2 Evo) -2:49,1, 8. J. Jelínek, Ingr (Škoda Fabia R5) -3:56,1. Třetím dílem mistrovství ČR bude na konci září Rallye Pačejov.