Extraliga ragby - 2. kolo Zlín – Vyškov 11:48 (11:22) pětky 1:7, body do tabulky: 0-5 Brno - Praga 29:14 (19:0) pětky 5:2, body do tabulky: 5-0 Slavia - Sparta 19:22 (19:0) pětky 3:3, body do tabulky: 1-4 Říčany - Tatra 13:8 (3:3) pětky 1:1, body do tabulky: 4-1

„V první půli to bylo přesně to, co chceme hrát. Tak by měla značka Slavia vypadat,“ uvedl na webu rugbyunion.cz Daniel Beneš, sportovní ředitel klubu. „Tohle se jen tak nevidí, bylo to jako profi ragby,“ pochvaloval si Beneš.

Jenže ve druhém poločase bylo všechno jinak. Standardkám začala dominovat Sparta a najednou byli hráči z Podvinného Mlýna silnější. A když několik minut před koncem položili třetí pětku, bylo na ukazateli skóre 19:19.

O kop ze hry se pak pokusil kapitán Sparty Richard Hřebačka. Byl krátký, ale když podobnou příležitost dostal ještě jednou, už s ní nepohrdl. A hosté se radovali z výhry 22:19.

Vítězové si do tabulky připsali čtyři body a poražení aspoň jeden bonusový. Ten získala i Tatra Smíchov, která podlehla Říčanům, ale jen rozdílem pěti bodů. Středočeští obhájci titulu a Sparta mají devět bodů a po dvou kolech vedou tabulku.

