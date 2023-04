Na Velikonoce se toho v ragbyové extralize událo méně, než bývá o víkendu obvyklé. Na atraktivní vysočanské derby se fanoušci vypravili už na zelený čtvrtek. Zápas Tatry Smíchov s Vyškovem proběhne až 15. dubna. Na bílou sobotu potvrdil lídr svou suverenitu a zlínský outsider zaskočil mužstvo z Edenu.

Vraťme se ještě na hřiště v Podvinném Mlýně, kde se v sestupovém pásmu potácející se Praga snažila za umělého osvětlení vyzrát na domácí sparťany. Před pěknou návštěvou se sice hrála vyrovnaná partie, ale domácí po půlhodině odskočili na 10:0. O vítězství už nepřišli a přiblížili se k play-off.

Vysočanské derby dopadlo tradičně

„O výsledku rozhodly pětky. Zatímco Pragovka nepoložila ani jednu, nám se povedly dvě,“ hodnotil trenér Sparty Eduard Krützner ml. „Jinak od té doby, co Spartu trénuju, tak se vysočanské derby ještě pragovákům nepodařilo vyhrát,“ pochlubil se kouč.

Slávisté nachytali Vyškov, do čela ragbyové ligy poskočil obhájce z Říčan

Jeden bod do tabulky je pro hosty málo a mužstvu s nejvíce mistrovskými tituly v tuzemských soutěžích hrozí baráž. „Divákům se večerní zápas musel líbit. Bohužel jsme nezvítězili a už nyní je jasné, že budeme hrát o udržení. Pokud vyhrajeme v sedmém kole doma nad Zlínem, bude naším soupeřem v existenčním utkání brněnský Dragon," poznamenal trenér roje Pragy Pavel Šťastný ml.

Pět kol ragbisté Zlína marně vyhlíželi extraligové body. Dočkali se až v sobotu, kdy si doma vyšlápli na slávisty. Ještě pět minut před koncem s červenobílou skvadrou prohrávali, ale nakonec vzal otěže do svých rukou a nohou Jihoafričan Jacques Heinrich Dumas.

Hošek zařídil výhru Pragy. „Jsem rád, že jsem pomohl,“ usmíval se ragbista

Moravané urvali těsné vítězství a do tabulky si připsali první čtyři body, což byla malá senzace. „Rozhodla naše větší chuť po vítězství. V extralize je to naše první výhra po třiceti letech,“ radoval se hrající trenér domácích Petr Juřík.

Říčany stále nenašly přemožitele

Vedoucí a neporažené Říčany nedopustily, aby se zrodilo další velikonoční překvapení. Brňané se sice po trestném kopu dostali do vedení, ale Středočeši je pak přehrávali, přidávali body a duel jasně ovládli.

Ragbyové derby pro Spartu. Slávisté vedli 19:0, ale po půli se karta obrátila

Naskýtá se tak otázka, jestli projdou základní částí bez ztráty kytičky? S odpovědí na tuto otázku je potřeba vyčkat do 6. května, kdy se v posledním střetnutí základní části extraligy představí v Edenu proti domácí Slavii.

Po odehrání sedmikolové základní části bude horní čtveřice bojovat o titul. Zbývající kvartet čekající záchranářské manévry. Pátý tým narazí na osmý a šestý na sedmý. Poražení rovnou sestoupí do nižší soutěže, vítězové se utkají v baráži se dvěma nejlepšími družstvy z první ligy.

Extraliga ragby - 6. kolo

Sparta - Praga 16:9 (13:6) pětky 2:0, body do tabulky 4:1

Zlín - Slavia 23:21 (11:14) pětky 3:3, body do tabulky 4:1

Říčany – Dragon Brno 41:8 (24:8) pětky 6:1, body do tabulky 5:0

Zápas Tatra Smíchov – Vyškov se uskuteční 15. dubna



Pořadí extraligy: 1. Říčany 28 b., 2. Tatra Smíchov 19, 3. Sparta 19, 4. Vyškov 16, 5. Slavia 13, 6. Dragon Brno 10, 7. Praga 6, 8. Zlín 4.



Program závěrečného 7. kola základní části (6. května): Praga – Zlín, Vyškov – Sparta, Brno – Smíchov, Slavia – Říčany.