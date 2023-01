Dvaadvacetiletý Tristan Horak má české kořeny, ale rodina žije už dlouhou dobu v JAR. Nastupuje na postu útokové spojky, přehledem řeší herní situace a jeho dalšími přednostmi jsou rychlost a kopy. Horakovy výkony mají na říčanské spoluhráče - mistry republiky z posledních dvou let - jednoznačně pozitivní vliv.

Do Síně slávy byl uveden i Ondřej Sekora

Prvním ragbistou roku se v tehdejším Československu stal v roce 1972 Jiří Skall starší ze Sparty. Ten byl letos poctěn vstupem do Síně slávy České rugbyové unie. Ze Sparty byla v roce 2008 i první vítězka ženské ankety Klára Hladilová.

Valtrovi první pětka nestačí. Příště si chce z Dakaru přivézt beduína

Do Síně slávy byl uveden In Memoriam i Ondřej Sekora. Někdejší sportovní redaktor Lidových novin, slavný ilustrátor a tvůrce Ferdy Mravence se v polovině dvacátých let minulého století zasloužil o založení ragby v Československu. Z Francie přivezl a přeložil pravidla, stal se trenérem i rozhodčím a v roce 1926 zorganizoval v Brně-Pisárkách první zápas.

Ragbistou roku v olympijských sedmičkách byl vyhlášen Adam Miřácký z RC Slavia Praha. Reprezentantem roku je člen národního týmu do 20 let Ondřej Bejček ze Sparty. Titul Trenér reprezentace převzal Vít Chalupa, kouč ženské sedmičkové reprezentace.

Riskování fanoušků na Dakaru? Nikdo je neodradí, shodují se jezdci