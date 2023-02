Závodu, jehož start i cíl se již tradičně budou nacházet na Náměstí Jana Palacha před Rudolfinem, se zúčastní téměř 12 tisíc účastníků v čele s elitními českými i světovými běžci. Startovní pole je vyprodané, jedinečnou šanci se do něj dostat má ještě zhruba 200 šťastlivců, pokud si zakoupí registraci u jedné z charitativních organizací, které RunCzech dlouhodobě podporuje. Jsou jimi Dobré víly dětem, Domov Sv. Josefa, Running with those that can´t, Run for Ukraine, Společnost pro hluchoslepé, Světlo pro svět a Zdravotní klaun. Všichni, kdo si prostřednictvím některé z nich zakoupí poslední volné registrace, tak budou mít možnost nejen užít si legendární závod, ale také podpořit dobrou věc, neboť část ze startovného obdrží právě tyto organizace.