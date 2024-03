/FOTO, VIDEO/ Ragby v Edenu otevřelo jarní část sezony. Slávisté pořádali akci První výkop, která se setkala s velikým úspěchem. "Krásné jarní počasí, spoustu úsměvů a pozdravů mezi kamarády, známými, parádní výsledky zápasů, nová akce První výkop měla přesně takovou atmosféru, jakou jsme si přáli. Áčko smetlo Přelouč výsledkem, na který nám málem nestačila tabule a cenné vítězství si připsali i kluci z U16," pochvalovali si pořadatelé akce.

První výkop. Ragbisté Slavie odemkli novou sezonu. | Video: Deník/Radek Cihla

"Pro návrat do extraligy jsme připraveni udělat všechno, co je v našich silách a myslím, že to máme dobře rozehráno," říká šéf ragbyové Slavie Jan Stránský na výsledek sobotního zápasu, v němž sešívaní rozdrtili Přelouč 98:12.

"Soupeř nedorazil v kompletní sestavě ale pro nás bylo důležité hlavně utkání odehrát a pokračovat v naší cestě. Od první minuty byla na našich hráčích vidět chuť po výhře. Utkání se vyvíjelo dle našich představ. Teď nás čeká po reprepauze výjezd na horkou půdu do Brna," zhodnotil zápas hlavní trenér A mužstva Martin Javůrek. Slavia si vítězstvím upevnila vedení v tabulce 1. ligy.

Výkon svého mužstva vyzdvihl také kouč kategorie U16 Richard Altmann. "Ve velmi vyrovnaném utkání plného tvrdých střetů, jsme nedovolili soupeři položit pětku a zvítězili 14:3," chválil.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

"V Edenu jsme poprvé připravili odpoledne plné ragby nazvané První výkop. Kromě fandění nejkrásnější hře na světě na našem hřišti poprvé po zimní pauze, jsme společně sledovali tři zápasy Six Nations v klubovně. Bylo fajn sledovat příjemně zaplněnou "tribunu dřevák" i plochu mezi šatnami a klubovnou. Dneškem bychom chtěli zahájit novou tradici a příští rok na jaře pozvat nejen naše fanoušky, ale všechny příznivce ragby znova," odhaluje plány Radim Hobzík z výkonného výboru klubu.

Ještě před slavnostním zahájením zápasu Honza Stránský vyhlásil minutu ticha k uctění památky Dušana Macháčka a Františka Krejčího, kteří zemřeli koncem loňského roku. Dušan se Slavií vyhrál několik titulů, byl u založení tehdy nejlepšího turnaje mladých ragbistů v Evropě, Šišky Mladého světa, pozdějšího Slavia Cupu. V devadesátých letech byl aktivním funkcionářem a celý život na Slavii chodil fandit. Franta patřil do týmu, který v 60. letech dominoval českému ragby, mnohkrát také reprezentoval naši vlast.

Autor: Pavel Eichler, Rugby Club Slavia Praha

