Od středy do soboty se rozehraje tradiční a prestižní domácí mistrovství ve squashi. Poprvé v době, kdy se tento dynamický raketový sport stal členem olympijských sportů. Premiéru bude mít v Los Angeles v roce 2028. Pro řadu hráčů se OH staly velkým impulsem v jejich kariérách. Domácí elita bude k vidění na skleněném kurtu v Galerii Harfa.

„Určitě máme na to, abychom měli své zástupce na olympijských hrách. Půjde o squashisty, kteří se představí na letošním republikovém turnaji,“ prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe. Titul budou obhajovat Jakub Solnický a Olga Kolářová, po mateřské dovolené se vrací Anna Serme. Šampionát bude k vidění na iVysílání ČT sport. Skleněný kurt bude navíc v neděli 10. března k dispozici pro veřejnost.

Český squash zaznamenává v poslední době skvělé zprávy. V říjnu minulého roku potvrdil MOV tento raketový sport v „krychli“ do rodiny olympijských sportů jako zcela nový individuální sport. Premiéru bude mít v Los Angeles za čtyři roky. Zatím není známý postupový klíč, ale zcela určitě se otvírají zajímavé možnosti po mladou a současnou generaci českých reprezentantů.

„Poté co jsem se dozvěděl, že se squash stal olympijským sportem, tak jsem prožíval euforii. Beru to jako velkou zodpovědnost a uvědomuji si, že mám z Česka jednu z největších šancí,“ neskrývá Viktor Byrtus. Ke splnění snu musí mít vytvořeny podmínky. Proto vítá, že se stal členem Olympu a bude mít přístup do sportovišť resortu Ministerstva vnitra. „Dostal jsem se mezi profesionály, kteří mají olympiádu dlouhodobě jako svou prioritu. Mám možnost posunout se v kariéře. Ze všeho jsem teď nadšený,“ zakončuje Byrtus.

Podobné podmínky bude mít také Anna Serme, které v době konání olympiády v Los Angeles bude 37 let. „Účast na olympiádě byla dlouhodobým snem všech squashistů. Až teď nás do programu zařadili a já se nechci dopředu vzdávat,“ sděluje. „Národní trenér nominoval také mě, což mě překvapilo i potěšilo. Ještě mě neházejí do starého železa,“ zakončuje s úsměvem česká squashová jednička, která krátce před porodem figurovala na 38. příčce světa, osm měsíců po něm ji najdeme na 85. pozici. Pomohl jí k tomu „zmražený žebříček“.

Na turnaje vyrazila poprvé v lednu, zatím hlavně s cílem zlepšovat se. „Hrála jsem s holkami z top 50, během každého utkání dělala pokroky. Jela jsem si pro body. Už jenom účast na turnajích mi do budoucna pomohla,“ doplňuje.

Jakub Solnický.Zdroj: Irena Vanišová

Pokud bude postupový formát podobný tomu jako například v badmintonu nebo ve stolním tenise, tak půjde o redukovaný žebříček. V něm se tak zúží možnosti několika reprezentantů ze zemí Egypta nebo Velké Británie, které dlouhodobě squash ovládají. „Určitě si na postup na Hry věříme, v Evropě patříme dlouhodobě k předním zemím. Velká konkurence naroste ale v USA nebo pak v Jižní Americe, kde se stává squash čím dál populárnějším sportem,“ prohlásil Tomáš Cvikl ze squashové asociace. Ta koncem minulého roku oslovovala historické deváté místo na mistrovství světa mužských týmů v Novém Zélandu. Čeští reprezentanti navíc pravidelně vyhrávají mezinárodní turnaje nebo se dostávají do finále.

Například poslední triumf zaznamenal Jakub Solnický v polské Poznani a připsal si tak třetí titul na mezinárodním okruhu PSA. „Řadím to ale pod mé tituly z domácího šampionátu nebo pod moji výhru v Paříži,“ dodal Solnický, který je považován za jednoho z největších favoritů letošního domácího šampionátu. „Myslím, že je nás čtyři až pět kluků, kteří mohou myslet na titul a jsme velice vyrovnaní.“

Prvním nasazeným je Martin Švec, jenž drží na světovém žebříčku 75. místo a je nejvýše z českých hráčů. Druhým nasazeným je Byrtus, o kterém se dlouhodobě hovořilo jako o velkém talentu domácího squashe. Nyní už je z něho favorit na titul. „Předloni jsem skončil třetí, loni pátý a letos bych chtěl vystoupat úplně nejvýše,“ dodal Byrtus. Ve hře je rovněž Daniel Mekbib, čtyřnásobný domácí šampion, který letos získal v Brně svůj sedmý titul na okruhu PSA.

Velmi zajímá je situace mezi ženami, kdy se očekává bitva mezi Anna Serme, Olgou Kolářovou nebo například Karolínou Šrámkovou, která se dostala v loňském roce do finále. Vysoko pomýšlí také Michala Čepová – vítězka nedávného Brno Open. Právě Kolářová zůstane mezi nenasazenými, protože neodehrála určitý počet turnajů. První kolo mistrovství tak může teoreticky ozdobit duel dvou posledních šampionek. „Olgu si nikdo z nasazených nepřeje, je to černý kůň soutěže. Na druhou stranu by se svět nezbořil, už mám čtyři tituly. Hrála bych v pohodě a těšila se ze zápasu s kvalitní soupeřkou,“ vysvětluje Serme.

Český squash se chystá na tuzemský šampionát.Zdroj: Irena Vanišová

Kurt se otevře veřejnosti

Mistrovství se bude pořádat na skleněném kurtu, konkrétně v jednom z nejnovějších modelů za šest milionů korun. Je složený z 26 skleněných panelů a samotná instalace trvá více než 28 hodin. Celková hodnota je v řádech 6 milionů korun. Tento sportovní klenot se poprvé otevře naplno veřejnosti. V neděli 10. března si ho mohou vyzkoušet sportovní nadšenci. Stačí, když napíšou na mail recepce@galerieharfa.cz do 8. března a dají vědět, kdy by mohli přijít. Každá dvojice nebo skupinka bude mít vyčleněno 20 minut.

„Recepční z Galerie Harfa dá každému zájemci vědět, kdy jsou volné termíny a budeme se snažit všem vyjít vstříc. Samozřejmě, kdo napíše dřív, bude mít přednost,“ upozornil Tomáš Fořter, hlavní pořadatel republikového šampionátu ve squashi. Časový blok pro veřejnost je určen od 9 do 18 hodin. „U kurtu bude vždy někdo z pořadatelů, který veřejnosti případně zapůjčí rakety. Samozřejmě je vhodnější, aby hráči přišli se svými nástroji a pak rozhodně se světlou podrážkou na botách. Všem hráčům zapůjčíme bílý míček, se kterým se na skle obvykle hraje,“ doplňuje Fořter.

Vítězové MČR

2023: Olga Kolářová/Jakub Solnický

2022: Anna Serme/Jakub Solnický

2021: Anna Serme/Daniel Mekbib

2020: Anna Serme/Daniel Mekbib

2019: Olga Kolářová/Daniel Mekbib

2018: Anna Serme/Daniel Mekbib