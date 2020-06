První ročník virtuální eligy vyvrcholil play-off v profesionálním herním studiu. V semifinále na sebe narazili rivalové z hřiště Prague Lions a Ostrava Steelers. Očekávala se napínává bitva, stejně jako na hřišti. Té se diváci u živého přenosu dočkali hned v úvodním semifinálovém duelu, když o první vítězství bojovali lionský František Stolár a ze Steelers Daniel Bria, který měl jako jediný z účastníků play-off zkušenosti z turnaji v esportu. Duel ovládl 27:20, do finále pak Ostravu poslal Jakub Tröster, který jednoznačně porazil Lukáše Růžka.

Ve druhém semifinále měli být přerovští Mammoths proti Ústí nad Labem Blades jasnými favority. Jenže první duel ovládl ústecký Jakub Imr. Úvodní klopýtnutí Mammoths napravil Radim Dohnal a do finále poslal svůj tým Daniel Smička vítězstvím 42:14. „Po prvním touchdownu z první akce jsem si byl jistý, že to půjde,” okomentoval Smička rychlý start do zápasu, ve kterém velmi rychle získal nad soupeřem bodový náskok.

Finálové drama

Také finále se hrálo na dva vítězné duely. Přerovský Smička už před startem finále proti Ostravě tušil, že půjde o vyrovnanou bitvu. „Myslím, že to bude na tři duely,” nechal se před finále slyšet. Daniel Bria i ve finále potvrdil své herní dovednosti a po vítězství 42:7 připsal pro Ostravu první vítězný duel. Pak už opora Ostravy sledovala, jak si povedou jeho spoluhráči. „Bylo to nervy drásající. Paradoxně jsem byl o dost víc nervózní, když hráli kluci, než když jsem hrál já.”

Přerovský Radim Dohnal potvrdil formu ze základní části a odvrátil konec finálové série vítězstvím 20:10 nad Janem Telnarem. O titulu v prvním ročníku Paddock eligy tak musel rozhodnout až třetí duel, ve kterém se proti sobě představili přerovský Daniel Smička a ostravský Jakub Tröster.

Rozhodující zápas nabídl několik zvratů a neobvyklých situací. V závěrečných minutách dokázali oba hráči skórovat a přetahovat se o vedení. Za stavu 24:24 se Jakub Tröster dostal na vzdálenost pro field goal a pět vteřin před koncem zápasu zajistil svému týmu vítězství 27:24 a titul Ostravě. „Do poslední vteřiny nebylo jisté, kdo zvítězí. Jsem rád, že se mi to podařilo a vezeme do Ostravy výhru," radoval se Tröster bezprostředně po finále. „Být prvním vítězem eligy je určitě cenné a bereme to všemi deseti,” radoval se Daniel Bria.

Z virtuálního světa se týmy přesouvají zpět do reality. Soutěže v čele s Paddock ligou jsou na programu od poloviny srpna. Steelers by jistě kromě vítězství v elize přidali také titul ze hřiště. Třikrát v řadě jim ve finále utekl. Dočkají se na čtvrtý pokus?