Je posledním rokem mezi juniory, ale dokáže prohánět už dospělé. Talentovaný squashista Marek Panáček se na turnaji PSA v Polsku dostal do semifinále, cestou vyřadil zkušenější soupeře, kteří se pohybují u první světové stovky. „Byl to můj největší úspěch kariéry. Nemohl jsem uvěřit tomu, co se povedlo,“ prohlásil Panáček, který nakonec na turnaji Expression Networks Enjoy Open 2021 v polské Bialsko-Biale vypadl před branami finále. Od středy bude na turnaji Czech Pro Series, který se uskuteční na Strahově.

Talentovaný squashista Marek Panáček se od středy ukáže na strahovském turnaji. | Foto: Irena Vanišová

Parádní start do nového roku se povedl Marku Panáčkovi. Už od dětství dře ve squashovém kurtu a v lednu okusil velkolepý úspěch. Dostat se do semifinále turnaje PSA není nic lehkého pro žádného českého hráče. Panáčkovi se to povedlo v 18 letech. „Po tom vyhraném čtvrtfinále mi přišel obrovský počet gratulací. Na všechny jsem odpověděl," dodal s úsměvem Panáček, rodák z Uherského Hradiště. A co že se mu vlastně povedlo?