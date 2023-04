Jako poslední ze čtvrtfinálových sérií play-off futsalové extraligy odstartovala ta mezi pražskou Slavií a mělnickým Olympikem. První zápas se hrál v úterý večer na palubovce Edenu a domácí slávisté vyhráli 3:1. Soupeře z Mělníku tak porazili i potřetí v této sezoně. Odveta se na půdě Olympiku hraje ve čtvrtek od 20 hodin.

Futsalisté Slavie porazili v úvodním čtvrtfinále Mělník 3:1. Snímek je ze vzájemného souboje těchto týmů v základní části. | Foto: Dana Šubová

První zajímavější střelu si připsal mělnický Šiler, ale úvodní gól padl v desáté minutě na opačné straně hřiště a šikovným ťuknutím se o něj postaral Hrdina.

Oba celky se s chutí pouštěly do útočení a brankáři museli být neustále ve střehu. Na domácí straně neproměnil nadějnou střeleckou pozici Ševčík, za hosty byli blízko vyrovnání Nečas se Šilerem. Gólově udeřilo až ve čtrnácté minutě, kdy se prosadil Křemen.

Už to vypadalo, že do šaten se půjde za dvoubrankového vedení slávistů, ale hosty vrátil zpět do hry čtyřicet vteřin před přestávkou Šiler.

Druhý poločas byl o poznání opatrnější a šancí ubylo. Definitivní podobu výsledku pak dal ve 34. minutě Homola.

Série Slavia - Mělník začíná! První zápas hostí v úterý Eden

"Nebylo to vůbec jednoduché, ale to jsme čekali. Mělník nám hodně zatápěl, nemohli jsme se do jejich obrany dostat. Začali jsme dobře, měli jsme šance, které jsme ale nedali. Pak jsme vedli o dvě branky a dostali jsme zbytečný gól do šatny. Druhý poločas byl od nás těžkopádný, plný chyb, ale zvládli jsme to, a to je nejdůležitější. Za dva dny to budeme chtít zvládnout znovu a dovézt si do Edenu mečbol," přeje si kapitán Slavie Jan Homola.

Mělničtí věděli, že měli v Edenu šanci na úspěch. "Je to obrovská škoda, tenhle zápas mohl skončit úplně opačně. Nevyhrál lepší tým, ale produktivnější. My jsme si vytvořili hodně šancí na to, aby výsledek skončil opačně. Bohužel futsal se nehraje na krásu a šance, ale na góly. Proto Slavia vede v sérii 1:0 zaslouženě. Ve čtvrtek hrajeme druhý zápas doma a produktivita je hlavní věc, co musíme zlepšit, abychom zvítězili. Věřím, že budeme ještě lepší a nebezpečnější než v úterý," dodal mělnický kouč Jakub Němec.

Slavia - Mělník 3:1 (2:1)

Branky: 10. Hrdina (Brychta), 15. Křemen (Záruba), 35. Homola (Křemen) – 20. Šiler (Vokoun). Rozhodčí: Zdeněk, Rygl, Kliner. ŽK: Hrdina, Křemen, Ševčík - Ježek, Nečas.