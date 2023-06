/FOTOGALERIE/ Už podevatenácté bude umělý kanál v pražské Troji dějištěm světového poháru ve vodním slalomu. Tradičně hojně navštěvovaná a z českého pohledu úspěšná akce dozná letos organizační změnu. Nadcházející víkendový program se totiž roztáhl do čtyř dnů, přičemž se začíná už ve čtvrtek.

Otec a syn Prskavcovi. | Foto: Iva Roháčková

Dlouholetému řediteli organizačního výboru závodu Jiřímu Rohanovi se změna příliš nezamlouvá. „Celá akce se prodraží a ne o málo. Navíc jsme se o novém formátu dozvěděli poměrně pozdě. Až někdy během zimy, kdy jsme už měli řadu věcí rozjednaných. Trochu mě to mrzí,“ upozornil.

„Z mého pohledu je to nesystémové a je také otázkou, jestli v pátek, kdy už jsou na programu kajakářská finále, dorazí srovnatelný počet fanoušků jako v sobotu,“ pokračoval funkcionář druhého dílu elitního seriálu, který začal před týdnem v Augsburgu.

Posádky Dukly neměly konkurenci. Na Primátorkách opět ovládly závody osmiveslic

Česká sestava je připravená podat na Vltavě co nejlepší výkony a podle šéftrenéra reprezentace Jiřího Prskavce staršího jsou všichni zdravotně v pořádku. „Tým je perfektně nachystaný a všichni závodníci se do Troje těší,“ sdělil.

Špičkové výkony v báječné atmosféře

„Věřím, že se čeští reprezentanti před skvělými domácími fanoušky a v báječné atmosféře, jakou umějí vytvořit snad jenom naši moderátoři, náležitě předvedou,“ poznamenal trenér Prskavec.

Zmoklý mítink. Na Julisce bojovali atleti s přívaly deště

Jeho stejnojmenný syn - olympijský vítěz z Tokia v kajaku - byl v Augsburgu třetí a jako jediný český slalomář získal medaili. Ne však v kajaku, ale v kánoi, s níž letos také závodí.

„Chtěl bych předvést lepší výkon v kajaku než na singlu. Snad se mi to splní v Troji. Kajak přece jen trénuju dvacet let, kdežto do kánoe usedám teprve dva roky,“ vyprávěl loňský mistr Evropy.

„Taková je moje motivace, protože na kajaku se mi letos zatím moc nedařilo. Nicméně věřím, že doma předvedu takovou jízdu, s níž budu spokojený,“ dodal Jiří Prskavec mladší.

Česká sestava pro SP v Troji

K1 muži Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Jakub Krejčí

K1 ženy Tereza Fišerová, Amálie Hilgertová, Antonie Galušková

C1 muži Jiří Prskavec, Lukáš Rohan, Václav Chaloupka

C1 ženy Tereza Fišerová, Gabriela Satková, Tereza Kneblová

Kayakcross muži Vít Přindiš, Jakub Krejčí, Lukáš Rohan, Ondřej Tunka

Kayakcross ženy Tereza Fišerová, Tereza Kneblová, Amálie Hilgertová, Veronika Vojtová

Slovák Vaculík zazářil na Markétě podruhé za sebou. Milíkovi to nejelo

Program SP v Troji

Čtvrtek 8. června: 14:00 kvalifikace K1 ženy 1. jízda, 15:08 kvalifikace K1 muži 1. jízda, 16:35 kvalifikace K1 ženy 2. jízda, 17:23 kvalifikace K1 muži 2. jízda.

Pátek 9. června: 8:00 kvalifikace C1 ženy 1. jízda, 8:53 kvalifikace C1 muži 1. jízda, 10:02 kvalifikace C1 ženy 2. jízda, 10:33 kvalifikace C1 muži 2. jízda, 13:45 semifinále K1 ženy, 14:50 semifinále K1 muži, 16:49 finále K1 ženy, 17:26 finále K1 muži.

Sobota 10. června: 9:00 semifinále C1 ženy, 10:05 semifinále C1 muži, 11:34 finále C1 ženy, 12:11 finále C1 muži

Neděle 11. června: 12:19 kayakcross - vyřazovací jízdy.