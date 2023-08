/FOTOGALERIE/ Rozmach Lvů není stále u konce. Ambiciózní volejbalový klub má jako jediný v Praze týmy ve všech kategoriích. Naposledy se rozrostl o prvoligové ženy, jejichž soutěž odkoupil od Sokola Žižkov. „Od začátku jsme usilovali o kompletní holčičí i klučičí složku. Jsme rádi, že se náš cíl nalnil,“ uvedl sportovní ředitel oddílu Tomáš Pomr.

Viktoriia Popova. | Foto: VK Lvi Praha

První trénink sledoval jen zpovzdálí. To podstatné měly na starosti atletická trenérka Klára Pallová a především hlavní trenérka Viktoriia Popova. „Na dnešní den jsem se těšila celé léto. Netrpělivě jsem vyhlížela začátek soustředění. Dokonce se mi o něm zdálo,“ smála se Popova.

Ve vašem snu také pršelo?

To zrovna ne, ale i déšť beru pozitivně. Potěšilo mě, že nikdo nefňukal a neříkal, že už nechce. Holky měly skvělý přístup k tréninku – makaly, skákaly, zvedaly činky… Nepochybuji o tom, že budou takto pokračovat celý rok.

Co pro vás znamená stát se prvoligovou trenérkou?

Moc, potvrdila jsem si, že jdu správnou cestou. Jsem ráda, že se mi podařilo přesvědčit holky, aby volejbal viděly stejně jako já. Dobře víme, že máme šanci předvést, co umíme a těšíme se na to.

Neměla jste obavy přijmout nabídku? Ve vašem věku ještě mnoho volejbalistek aktivně hraje.

Kvůli kolenu už bohužel nějaký čas hrát nemůžu. A co je to 34 let? Určitě jsem ještě mladá, ale i dostatečně zkušená. Na začátek trenérské kariéry právě akorát.

Bylo těžké dát dohromady kádr?

Šlo to až nečekaně hladce. Zaprvé máme v klubu skvělého sportovního ředitele, který nám ve všem pomáhá a využil své kontakty k poskládání kádru. Zadruhé jsme soutěž odkoupili od Sokola Žižkov, kde jsme našli spoustu šikovných holek, které mají s 1. ligou bohaté zkušenosti.

Nebojíte se, jak zapadnou ke služebně starším Lvicím?

Vůbec ne. Holky potřebovaly změnu, aby získaly novou motivaci. Cítím z nich chuť trénovat i komunikovat. Navíc s námi zůstane jejich trenér Dalibor Štefl, který mi bude dělat asistenta.

V Česku žijete zhruba rok. Co víte o 1. lize?

Zatím se s její úrovní seznamuji. Sleduji videa, abych měla co nejdříve jasnou představu.

Dokážete v tuto chvíli vytyčit cíle?

Každý trenér chce co? Vyhrávat! Konkrétní cíle si stanovíme po dvou až třech kolech. Pokud uvidíme, že mají holky na první místo, budeme ho po nich chtít. Nyní od nich chceme, aby využily každý den ke zlepšení.

