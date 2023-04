Proti větru a dešti. Sobotní dopoledne v Praze bude patřit vytrvalcům

/FOTOGALERIE/ Nebude to ideální počasí. Teplota se sice vyšplhá pro půlmaratonskou trať v Praze do příhodné výše, ale meteorologové na sobotu slibují déšť a vítr. A to není nic příjemného. Navíc to běžcům po dlážděných kostkách může klouzat. Závod za účasti elitních Afričanů a předních domácích vytrvalců odstartuje z Náměstí Jana Palacha v sobotu od 10.00.

Představení elitních vytrvalců před pražským půlmaratonem. | Foto: Ivana Roháčková