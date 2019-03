Před letošní sezonou převzal Pomr post hlavního kouče pražských Lvů. Na roli přítele a rádce (ovšem také podřízeného) si vyhlédl Malána. „Náš vztah byl od začátku skvělý. Mirek také nahrával, a předával mi své zkušenosti. Měli jsme k sobě vždycky blízko,“ vzpomíná první muž lužinské lavičky. „Tomáš zůstal pořád stejný. Volejbalový srdcař, bojovník a vítězný typ. Pamatuji se, že býval trochu prostořeký. Nahrávač takový musí být,“ usmívá se asistent.

Konstelace druhého setkání přitom nebyla ideální. Extraligový ročník 2017/18 zakončila ČZU bez fanfár. Za dveřmi byly zásadní změny. Přišel nový vlastník, klub se přejmenoval na Lvy a dnes devětapadesátiletého Miroslava Malána střídal ve funkci trenéra o dvacet let mladší Tomáš Pomr. „Potkávali jsme se už během loňské sezony a bavili se spolu o volejbale. Cítil jsem, že si máme co říct. Enormně jsem stál o to, aby pokračoval. I když to pro něj muselo být složité,“ uvědomuje si Pomr. „Jsem rád, že zůstal.“



Malána slovo degradace nenapadlo. „Ve sportovním životě to tak je. Samozřejmě, každý člověk je ješitný a chce být vidět. Ale já už toho mám za sebou dost. Nepotřebuji ani sobě, ani nikomu jinému nic dokazovat,“ vysvětluje muž ověnčený třemi českými tituly. „Všichni se mnou jednali na rovinu. V klubu se mi líbí, jsem rád, že v něm mohu pokračovat.“



Spolupráci si oba pochvalují. Pomr se stará o áčko, Malán pluje napříč kategoriemi. „Tréninky mužů řídím já. Mirek mi dává zpětnou vazbu. Můžeme si vzájemně cokoli říct. Všechny svoje rozhodnutí s ním konzultuji,“ líčí kouč. Asistent tráví (konečně) většinu času v hale. „Je ho víc, než loni. A to mě baví,“ usmívá se. „Vypomáhám s přípravou kadetů, vedu speciální tréninky pro všechny nahrávače…“

Zpět k áčku. V sobotu čeká na Lvy závěrečné kolo základní části extraligy. K dosažení osmého místa potřebují doma porazit silnou Ostravu 3:0 nebo 3:1. A zároveň musí Odolena Voda prohrát v Ústí nad Labem. Jinak budou předkolo play-off začínat venku. „Každý zápas už má mimořádnou důležitost,“ zdůrazňuje Pomr.



On je tím „zlým“, leží na něm tíha odpovědnosti. Malán zase může pomoci svým nadhledem. „Tomáš je spíš přísnější, být zlý mu povaha nedovolí. I vzhledem k věku se projevuje emotivněji a já už jsem klidnější,“ charakterizuje Malán.



Ostrava bude na Lužinách obrovským favoritem. Vždyť zvítězila v sedmi duelech po sobě a pevně se vklínila do elitní čtyřky. „Nemá žádné výrazné individuality, zdobí ji týmový výkon. Soupeři hrají s enormním nasazením, agresivně a na maximální riziko,“ oceňuje Pomr. „Každá série jednou končí,“ doplňuje Malán.

VK Lvi Praha – VK Ostrava

Utkání 22. kola volejbalové Uniqa extraligy. Kdy? V sobotu 9. března od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13).