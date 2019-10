Orli Kladno – Lvi Praha 2:3 (-19, 23, -19, 17, -10)

Orli: Hýský, Zajíček, Van Haarlem, Vemic, Sobotka, Okosanovic, libero Moník. Střídali: Kuboš, Mikulenka. Trenér: Fortuník.

Lvi: Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Král, libera Ježek a Kovařík. Střídali: Špulák, Svoboda, Kozák. Trenér: Pomr.

Hosté zahájili duel na výbornou. Alespoň, co se výsledku týče. První sadu získali v poměru 25:19. „Z domácích i z nás byla cítit nervozita. Přeci jen šlo o první utkání, týmy se ještě neměly načtené, navíc se hrálo ve vynikající kulise,“ vypočítával Pomr. „Zhruba od poloviny setu se kluci uvolnili, začali bojovat a předvádět dobrý volejbal.“

Ve druhém dějství se vývoj otočil. Lvi rychle prohrávali, přesto zabojovali a dovedli ho do koncovky. Orli však mají zkušený výběr – 23:25. „Na začátku jsme ujeli na příjmu, napadala nám tam nějaká esa. Body nám pak chyběly,“ hodnotil trenér. Na nepříznivý vývoj reagoval střídáním. Místo smečaře Thomase Douglas-Powella poslal na plac Jana Svobodu. A tento tah vyšel. „Potřebovali jsme zvednout přihrávku. Svobodovi taky chvilku trvalo, než se srovnal s prostředím. Pak ale exceloval,“ chválil Pomr.

Pražané začali klání se dvěma libery. Postupem času ovšem mladý debutant Matyáš Ježek na palubovce osiřel. „Tuto variantu jsme trénovali v přípravě. Ježek chodil do obrany, kde je lepší než Kovařík. Ten zase prodával své zkušenosti,“ vysvětloval kouč. „Nicméně Ježkovi se dařilo mimořádně, jeho výkon musím vyzdvihnout. Byl famózní.

Takový byl i servis Mateje Mihajloviče ve třetím setu. Ze stavu 4:4 to bylo rázem 9:4 pro Lvy. Slovinský univerzál byl k nezastavení, během chvíle si připsal čtyři esa! A tuto ztrátu už domácí dohnat nedokázali – 25:19. „Nechytatelná podání. A každé mířilo do jiné části kurtu,“ všiml si Pomr.

Oba výběry se ve čtvrté sadě do stavu 15:15 střídaly ve vedení. To nevydržel domácí blokař Adam Zajíček, který napodobil při podání Mihajlovičovu "One man show" . Pětibodová šňůra a čekalo se na tiebreak – 17:25. „Zase jsme si nepřihráli. A pokud se to náhodou stalo, tak mizerně,“ litoval trenér.

Jeho mužstvo bylo v tu dobu psychicky rozhozeno. Lvy totiž vedle mizerného příjmu trápily i výroky sudích. Bylo znát, že cítí křivdu. „Chápu, že jdu o první zápas. A nikdy bych nehovořil o jakémkoli úmyslu. Rozhodčí ovšem devadesát procent sporných míčů přiřkli domácím. Utkání se jim nepovedlo, což je škoda,“ mínil Pomr. „My si z toho ale musíme vzít ponaučení. Pokud si nejsou sudí jistí, často pískají podle reakcí týmů. Zatímco se Kladno raduje, i když zasmečuje metr do autu, naši kluci čekají na pokyn rozhodčích.“

A šlo se tiebreaku, který také našel svého hrdinu. K radosti Lvů jím byl střídající blokař Petr Špulák, jenž si vzal míč za zlehka příznivého stavu 11:10 a už k podání nikoho nepustil – 15:10. „Jeho zařazení byl trochu risk. Je obdivuhodné, jak zvládl v sedmnácti letech tak psychicky náročnou situaci,“ ocenil Pomr.

Lvi tak vykročili do nového ročníku nad očekávání. Do sobotní domácí premiéry s vicemistry republiky – Duklou Liberec – půjdou se dvěma body. „Dodají nám klid a sebedůvěru. Máme mimořádně těžký los, a najednou vidíme, že se nemusíme nikoho bát,“ doplnil odhodlaně trenér.