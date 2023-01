Velmi slušně zaplněná Unyp arena viděla v sobotu večer skutečné sportovní drama. „V první řadě musím poděkovat fanouškům, kteří nás po celý zápas povzbuzovali a moc nám pomohli,“ neopomněl zdůraznit Janouch. „Viděli zajímavé utkání, občas takovou přestřelku na servisu,“ vypíchl. S tím souhlasil i argentinský kouč ve službách Lvů. „S Karlovarskem letos hrajeme hodně podobné zápasy. Rozhodují je naprosté detaily. Především to, kdo je právě lepší na podání a na útoku,“ uvedl.

Lvi Praha – ČEZ Karlovarsko 3:2 (25:22, 19:25, 16:25, 25:20, 15:13); Lvi: Todua, Schouten, Gabriel, McCarthy, Janouch, Čech, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Kollátor, Kriško, Smith. Trenér: Barrial.

Vedle vynikajícího servisu zdobila Pražany i skvělá přihrávka. Toho si všimli experti od aplikace SmartVolley a za MVP zápasu zvolili lvího specialistu na tuto činnost Milana Moníka. „Odehrál skvělé utkání. K jeho výkonu mu mohu jen gratulovat,“ potvrdil oprávněnost volby Barrial. Reprezentační libero bylo trochu zaskočeno. „Nečekal jsem to. Samozřejmě mám radost. Poslední dobou se cítím dobře a makám na tréninku. Doufám, že to bude stejně pokračovat,“ sdělil poté, co převzal cenu z rukou patronů klání Anety Kopejtkové a Josefa Vodičky – kapitánů starších žákyň a kadetů pražského celku.

První set skončil pro Lvy úspěšně (25:22), následující dvě sady však ovládli hosté – 19:25 a hlavně 16:25! „Zatrnulo mi,“ neskrýval Janouch. „Měl jsem malinko obavy, jestli se zvedneme.“ Čtvrtý set ovšem Lvi začali výborně, vedli 4:1 a slibný náskok už udrželi (25:20). „Ukázalo se, že jsme psychicky odolní a dokážeme se do utkání vrátit,“ ocenil nahrávač. O správně nastavených hlavách hovořil rovněž Moník. „Podstatné bylo, že jsme se nebáli. Ve Varech jsme hráli v rozhodujících chvílích opatrně. Teď jsme si slíbili, že to budeme solit za každou cenu. V tiebreaku jsme nezahráli ani jednu zalejvku a zvítězili 15:13,“ vyzdvihlo libero.

Lvi jsou čtyři kola před koncem základní části extraligy třetí s čtyřbodovým náskokem na budějovický Jihostroj. Tým z Českých Budějovic má ovšem k dobru pondělní dohrávku s Libercem, lídrem soutěže. „Jsme v pohodě a každý vyhraný zápas proti tak dobrému týmu, jako mají Vary, nám psychicky ještě pomůže,“ líčil Moník a už pokukoval po spoluhráčích, kteří odcházeli na malou oslavu. „Zajdeme na dvě pivka. Od pondělí ale opět naplno trénujeme. Moc volna teď nemáme, takže musíme regenerovat jiným způsobem,“ smál se a rozhodně dodal: „Nesmíme usnout na vavřínech a makat dále.“