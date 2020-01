Česká tenistka neměla na rodačku z Atén nejlepší vzpomínky, vždyť poslední zápas v Cincinnati s ní po třísetové bitvě prohrála. Ani tentokrát to dlouho nevypadalo lépe. Kvitová první sadu ztratila ve zkrácené hře a ve druhém dějství prohrávala při podání soupeřky 1:2.

Druhý set byl vůbec přehlídkou brejkbolů a ztracených podáních. Kvitová přišla o vlastní servis dvakrát, ale jí samotné se stejný kousek povedl hned čtyřikrát, díky čemuž obrátila skóre a po výhře 6:3 srovnala stav setů na 1:1.

Hra na příjmu byla doménou české hráčky i v rozhodující sadě. Hned při první příležitosti vzala Sakkariové podání a ujala se vedení 3:0. V osmé hře se pak dostala hned ke třem mečbolům, dva zvládla Sakkariová ještě zažehnat, míček v pásce z její rakety o chvíli později už ale poslal rodačku z Fulneku do čtvrtfinále Australian Open. ""Věděla jsem, že to bude těžký zápas a byl těžký. Prohrála jsem první set v tiebreaku, takže jsem musela o to víc tvrdě bojovat," uvědomovala si poslední česká zástupkyně ve dvouhře, že cesta mezi nejlepší osmičku nebyla jednoduchá.



Ve čtvrtfinále čeká Kvitovou lepší z dvojice Bartyová - Riskeová.