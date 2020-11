„Ukázalo se, že příprava nebyla úplně ideální. Od prvního zápasu jsem se cítil špatně. Porážka mě hrozně mrzí, protože jsem chtěl na domácí půdě zápasit ve finále,“ vyprávěl neradostně olympijský vítěz z Ria.

V opravách sice v prodloužení zvládl duel s Izraelcem Orem Sassonem a postoupil do boje bronz. Jenže v něm opět odešel z tatami rychle poražen. Mistr světa z roku 2018 Guram Tušišvili z Gruzie byl pánem situace. Čerstvého třicátníka dvakrát povalil na zem a zápas za 40 sekund skončil.

Páté místo motivací pro Tokio

„Chtěl jsem dát souboje všechno a vybojovat medaili, ale bohužel se to nepovedlo. Neměl jsem svůj den. Zase jsem udělal chyby a dvakrát zaspal,“ litoval mnohonásobný medailista z největších světových soutěží. „Připravenost nebyla ideální. Nedá se to srovnávat s tréninkovými obdobími na předchozí šampionáty, a to se na výsledku projevilo. To je hlavní důvod, proč to nedopadlo,“ pokračoval.

Svou roli mohla hrát i dvoutýdenní pauza z října, kdy prodělal covidové onemocnění. „Myslím, že na to se to nedá házet. Zakopaný pes je v přípravě, která nebyla ideální. Kdyby byl šampionát v jiné zemi, nevím, jestli bych vůbec startoval,“ konstatoval zklamaně.

Přesto našel pozitiva směrem do budoucnosti. „Tohle páté místo pro mě bude znamenat obrovskou motivací směrem k olympijským hrám v Tokiu. Medaili jsem chtěl z Prahy, ale o to víc budu pracovat na tom, abych se s ní vracel v příštím roce z Japonska.“

Diváci by asi nepomohli

Tak daleko jako Krpálek na domácím ME nepostoupil žádný jiný Čech. Maximem byl během tří dnů postup z prvního kola. V sobotu to dokázal jen Jiří Petr v devadesátce. Pak ale jeho cesta skončila.

Turnaj se vzhledem k hygienické situaci musel konat bez diváků. Krpálek si ale nemyslí, že by mu povzbuzování pomohlo k lepšímu umístění. „To asi ne. V mé situaci by to nebylo moc platné,“ dodal.

Mistrovství Evropy v judu v Praze

Muži

Do 90 kg: 1. Igolnikov (Rus.), 2. Majdov (Srb.), 3. Gviniašvili (Gruz.) a Mehdijev (Ázer.), …Klammert vypadl v 1. kole, Petr (oba ČR) vypadl ve 2. kole.

Do 100 kg: 1. Palčik (Izr.), 2. Adamjan (Rus.), 3. Fonseca (Portug.) a Kocojev (Ázer.).

Nad 100 kg: 1. Bašajev, 2. Tasojev (oba Rus.), 3. Tušišvili a Matiašvili (oba Gruz.), 5. Krpálek (ČR).

Ženy

Do 78 kg: 1. Malongaová (Fr.), 2. Malzahnová (Něm.), 3. Prodanová (Chorv.) a Kuková (Kos.), …Matějčková (ČR) vypadla v 1. kole

Nad 78 kg: 1. Dicková (Fr.), 2. Kindzerská (Ázer.), 3. Nunesová (Portug.) a Kalaninová (Ukr.).