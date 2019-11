Jihostroj České Budějovice – Lvi Praha 3:1 (25:21, 19:25, 25:14, 25:21)

Jihostroj: De Amo, Michálek, Mach, Křesťan, Zmrhal, Ondrovič, libero Kryštof. Střídali: Šotola, Fila, Todua, Mechkarov. Trenér: Dvořák.

Lvi: Král, Bartůněk, Svoboda, Krajčovič, Mihajlovič, Douglas-Powel, libero Ježek. Střídali: Kočka, Kozák, Špulák, Šulc, Kovařík. Trenér: Pomr.

Nejprve kousněme do kyselého jablíčka – Jihočeši zkazili v průběhu televizního klání 11 podání, Pražané 27! Poměr es byl 7:4. „Chtěli jsme hrát agresivně, riskovat servis. Ovšem touto činností nás Budějovice porazily,“ přiznal Pomr. Blokař lužinského výběru, Šimon Krajčovič, k tématu řekl: „Soupeři na nás z podání vytvářeli konstantní tlak. To my nedokázali, navíc jsme při něm bláznili. Někdy je lepší netlačit na pilu a zvolnit.“ S tím však jeho trenér nesouhlasil: „Kdybychom kazili a riskovali, vezmu to. My jsme ale spoustu servisů jen chtěli dát a přesto nenašly svůj cíl.“

A tady bychom mohli náš článek ukončit. Lvi neodtlačili své soky od sítě, jak si vždy přejí všichni volejbalisté, a za to pykali. Jenže by to bylo nespravedlivé. Rozdíl ve výkonech z Karlových Varů a Českých Budějovicích byl totiž diametrální. Jednoduše řečeno – odevzdanost vystřídala vyrovnanost. Vždyť tentokrát sahali minimálně po bodu. Chléb se lámal až ve čtvrté sadě. Kde se soupeři střídali ve vedení až do stavu 20:20. Jenže… „Marek Šotola v sobě našel odvahu a dal těžké servisy. Pořád jsem věřil, že se to povede nám,“ líčil Pomr. „Je složité hrát proti Jihostroji v jeho hale a navíc před televizními kamerami. Ale ostudu jsme určitě neudělali,“ zdůraznil.

O zásadním významu domácího prostředí hovořil i Krajčovič. „S nejlepšími týmy zatím hrajeme venku. Jak jsme na tom zjistíme, až se s nimi utkáme i na Lužinách,“ přemítal. „Je třeba se na věci dívat pozitivně. Kdo může říct, že s Budějovicemi odehrál až na jeden set vyrovnané utkání?“ Ani kouče Pomra srovnání nestrašilo. „Ve Varech nás srážely obrovské individuální chyby. Tentokrát jsme hráli dobře kolektivně. A na náš volejbal se dalo koukat,“ ocenil. „Výsledek musíme přijmout i vzhledem ke kvalitě soupeře. Jihostroj má poskládaný kádr na Ligu mistrů. Nás každá podobná konfrontace posune. Nabereme zkušenosti.“

O ty šlo v Českých Budějovicích nejvíce. Lvi totiž už dávno nehovoří s rozechvělým hlasem o samotném postupu do play-off. A k úspěchu ve vyřazovacích bojích budou potřebovat pořádně našlapanou lavičku. Ještě jednou odcitujme trenéra Jihostroje Reného Dvořáka: „Hodně nám pomohli střídající hráči. Praha má v kádru šikovné a talentované mladíky, ale nehráli ještě tolik těžkých zápasů.“

I proto začal Pomr sestavou více točit. „Kluci z lavičky už nám dokážou pomoci. Víme, že kdokoli z nich může hrát. Nemám důvod nechat někoho trápit a mohu střídat,“ konstatoval. A slovenský blokař doplnil: „Je skvělé, že jsme téměř všichni v zápasovém rytmu. To se nám bude později moc hodit. Souhra se lepší, začíná nám to klapat. Haly si během základní části okoukneme, a pak předvedeme, že umíme i servírovat.“