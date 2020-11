Nad otázkou, jestli se SP v současné epidemiologické situaci vůbec pojede. „Bylo to pro mě nejtěžší rozhodnutí ze všech, která jsem u sportu kdy udělal.“ Naštěstí vyhrál právě sport. „Ale opatření jsou velmi tvrdá,“ doplňuje okamžitě Balogh, který všechna nařízení a doporučení splní do sebemenšího detailu. „U nás Covid nemá šanci,“ říká v roušce.

Dostat Světový pohár do Tábora bylo letos hodně obtížné. Měnily se podmínky, termíny. „Ještě v září jsme nebyli zcela přesvědčeni, zda závod budeme dělat,“ rekapituluje lídr organizačního výboru. „Po jednáních s městem, s představiteli Jihočeského kraje, s vedením Českého svazu cyklistiky, s Národní sportovní agenturou a hygienou jsme se rozhodli na poslední chvíli,“ popisuje Balogh složitou situaci.

„Pro nás je to také závazek před pořádáním mistrovství světa v roce 2024.“

Startovní pole nebude tak husté, jako bývalo. „Bude jen trošku řidší,“ prohlížejí si odborníci startovní listinu. Petr Balogh v ní přesto našel velká jména: „Jsem nesmírně rád, že přijede megastar Wout van Aert, trojnásobný světový šampion zde absolvuje první závod po neuvěřitelných výkonech na Tour de France a mistrovství světa.“

Fakt, že se na trati zase objeví světové hvězdy, svědčí o dobrém jménu města, organizátorů, areálu Komora.

„Myslím, že je fantastické, že se pojede a musím organizátorům vyseknout obrovské absolutorium. Udělat závod v této nelehké době je hrozně těžké,“ poslal vzkaz senátor Jaroslav Větrovský.

Také starosta města Tábor Štěpán Pavlík přijal definitivní rozhodnutí SP uspořádat s úlevou. „Tábor slaví šest set let od svého založení, museli jsme řadu akcí zrušit. Oceňuji, že pořadatelé to nevzdali a alespoň prostřednictvím televizních obrazovek se podaří udržet tradici, která je v Táboře dlouhodobá. Akce se bude přenášet i do dalších zemí a nepochybně je to jedna z největších akcí v našem městě, ne-li největší a dobrá propagace ve světě. Budeme tím zvát i na světový šampionát 2024,“ řekl starosta Tábora.

Reprezentační trenér Petr Dlask v týdnu zamyšleně procházel celou trasu. Metr po metru. „Proběhly na ní úpravy, ty ale nejsou zásadní, určitě se s nimi závodníci vypořádají,“ odpověděl na přímý dotaz Deníku.

Větší starosti mu přidělaly termínové změny. Z tohoto důvodu přišel o jednu českou cyklokrosařku pro elitní závod. Pavla Havlíková pro problémy s rukou totiž v neděli startovat nebude. „Vím, že máme silné juniorské kategorie a můžeme bojovat o vítězství nebo podium. Také muži do třiadvacet let by se nemuseli ztratit. A v elitě? Snad navážeme na výsledky z minulých let.“

Doma bude bojovat s náročnou konkurencí závodník ČEZ CT Tábor Michael Boroš. „Novou trať jsem si projel, musím říci, že je o dost těžší, bude to hodně poctivé. Rád budu za umístění do dvacátého místa, ale moje cíle jsou jezdit do desítky,“ řekl před startem závodu SP v Táboře.

Neděle:

8.15 – 9.00 oficiální trénink

9.15 – 10.00 SP Junioři

10.15 – 11.00

SP Juniorky

11.00 – 11.15

oficiální trénink

11.25 – 12.30

SP Muži do 23 let

12.30 – 13.00

oficiální trénink

13.10 – 14.15

SP Elite ženy

14.30 – 16.00

SP Elite muži