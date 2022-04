Pro favorita pražského půlmaratonu Kimeliho je chladno lepší než vedro

Kimelimu by nemělo vadit studené počasí. „Je dobré, ale ať je jakékoliv, tak se pokusíme běžet co nejlépe. Na chladné teploty nejsem moc zvyklý, je to však lepší, než kdyby bylo veliké vedro. Takže mi to v podstatě nevadí,“ tvrdil Keňan, který v roce 2019 zaběhl v Praze půlmaraton za 59:07.

Kalendář SuperHalfs 2022

2. dubna: Sportisimo 1/2Maraton Praha

8. května: EDP Lisbon Half Marathon

18. září: Copenhagen Half Marathon

2. října: Cardiff Half Marathon

23. října: Valencia Half Marathon

Klasická trať, kouzelná pražská zákoutí, bezvadná atmosféra. To jsou prvky, které jsou pro dálkové běhy ideální. Sportisimo 1/2Maraton Praha, který se kvůli covidu konal naposledy v roce 2019, chce mít i mírové poselství. Organizátoři ze seriálu RunCzech plánují například rozdávat před startem symbolické náramky v ukrajinských barvách.

Sportisimo půlmaraton Praha odstartuje za zvuků Smetanovy Vltavy v 10.00 před Rudolfinem. Běží se po obou pražských březích. Organizátoři oznámili, že mají k dispozici ještě několik volných míst je, ale jedná se o jednotlivce.

Účastníci Sportisimo půlmaratonu Praha.Zdroj: CPAV české metropoli zároveň začne unikátní série SuperHalfs propojující pět nejprestižnějších evropských půlmaratonů. Projekt, za kterým stojí pořadatel vytrvalostních běhů RunCzech, zahrnuje kromě Prahy také závody v Lisabonu, Kodani, Cardiffu a Valencii a za cíl si dal mimo jiné popularizaci běhu.

Běžci po absolvování prvního závodu obdrží virtuální SuperPas, do kterého po každém startu dostanou speciální elektronické razítko. Pokud během 36 měsíců zkompletují celou sbírku SuperHalfs série, získají SuperMedaili.