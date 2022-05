Lvi Praha – Karlovarsko 0:3 (-23, -21, -20), stav série 1:1

Lvi: Nedeljkovič 9, Janouch 2, Smith 5, Todua 9, Mihaljovič 2, T. Kriško 6, libera Moník/Ježek – Van Dijk 9, Pljaseckij, Čech 6, McCarthy 1, Vodička, Toman. Trenér Pomr. Karlovarsko: Wiese 5, Patočka 2, Keemink 1, Vašina 15, Zajíček 8, Indra 14, libero Pfeffer – Kočka, Ihnát 7, Římal, Wilson 3. Trenér Novák. Rozhodčí: Grabovský, Činátl. Čas: 103 min. Diváci: 1626.

Danieli, jak vám bylo, když jste vstupoval do bouřící arény?

Samozřejmě mě mrzely okolnosti, za kterých jsem na hřiště šel, že to klukům moc nešlo. Snažil jsem se pomoci. Chvilku se zdálo, že se mi to daří, ale ve třetím setu jsem už byl nejspíše přemotivovaný a přišly drobné chyby. Příště to bude z mojí strany určitě lepší.

Co s vámi dělal úspěšně zakončený útok před 1626 diváky?

Atmosféra byla neskutečná. Na ploše jsme na sebe z pár centimetrů křičeli, protože nebylo slyšet slovo. Co na to říct, bylo to úžasné. Napadlo mě, jak dobře jsem udělal, že jsem v létě přestoupil. Evropské poháry, extraligové finále, nabité ochozy… A s mou výkonností to také jde nahoru.

Pohled Tomáše Pomra, trenéra Lvů: „Blahopřeji Karlovarsku k vítězství, které bylo zasloužené. Mělo kvalitně přihráno a my se nedostali k obraně. Hlavně dominovalo na servisu, což bylo rozhodující. Série má nějaký vývoj, přetlačujeme se. Oba týmy se na něj snaží reagovat. Teď je třeba hlavně zregenerovat a příště musíme lépe podávat a zvládnout příjem.“

V základní části jste hodně hrál a v play-off sporadicky. Jak to snášíte?

Každý chce hrát. Trenér mi ale během sezony přiděloval určité role a já je respektuji. Snažím se pomoci z pozice střídajícího. Na hřišti nechám všechno a rvu se za každý bod. Občas to vyjde a občas ne, takový už je volejbal.

A pokud šance hrát nepřijde?

Pak se snažím pomoci na tréninku, při rozcvičení a ze čtverečku pro náhradníky. Důležité je zůstat pozitivní a podporovat kluky. Všichni to tak děláme. Mezi námi je konkurence, ale jen zdravá.

Pohled Jakuba Janoucha, kapitána Lvů: „Prohráli jsme doma 0:3, což bolí. Takovou situaci už ale známe a určitě nás nepoloží. Musím uznat, že Karlovarsko bylo tentokrát lepší. Přestože jsme bojovali po celé utkání, tak ho rozhodla koncovka prvního setu. Chtěl bych moc poděkovat fanouškům, jelikož byli fantastičtí. I kvůli nim bojujeme dále.“

Co rozhodlo utkání?

Koncovka prvního setu, ve které jsme vedli 22:20. A úvod druhého, kdy nám Karlovarsko odskočilo. V té době dalo pár dobrých servisů a podpořilo je obranou. My jsme na to bohužel nezareagovali. Soupeři vyhráli zaslouženě druhou sadu a ve třetí na nás nepříznivý vývoj zápasu nějak dolehl.

Přesto teď žádný Lev nepůsobí zdrceně. Dají se popsat vaše pocity?

Samozřejmě nás výsledek mrzí. Navíc jsme prohráli před 1626 skvělými fanoušky. Finálová série se ale hraje na tři vítězství. Letos jsme ve Varech zvítězili už dvakrát. Neexistuje důvod, proč by se nám to nemohlo povést potřetí.

Co se musí změnit, aby to vyšlo?

Musíme si poradit s jejich servisem, který u nich doma bude ještě lepší a nebát se na útoku. Prostě výhru za každou cenu urvat.

