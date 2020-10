Příprava před ME? Na zahradě nebo v lese. I tak chtějí medaile

Vstoupili do vrcholného turnaje, na kterém jsou odhodláni bojovat o historické úspěchy. Jenže čeští juniorští badmintonisté neměli před odjezdem na mistrovství Evropy do finského Lahti kde trénovat. Kvůli vládnímu nařízení se nemohli dostat do hal na kurty. „Zlepšovali jsme kondici venku, trénovali doma na zahradě nebo v lese. Příprava nebyla optimální. I tak všichni doufáme, že budeme bojovat o medaile,“ uvedla jedna z opor reprezentačního týmu Kateřina Zuzáková. Čeští junioři prohráli na úvod šampionátu 1:4 se silným Švédskem. Přesto se nevzdávají.

Tallulah Sharleen Van Coppenolleová. | Foto: ČBS

Ještě nikdy nezískali čeští badmintonisté medaile na evropském šampionátu mezi týmy. Konkurence je veliká, o vládu se střídají Francie a Dánsko. Teď však na scénu přichází velmi silná generace, která má hlavní cíl – vybojovat premiérové cenné kovy. „Jsou výjimeční v tom, že už ve svém věku jsou zkušení a dokáží se prosadit mezi dospělými,“ prohlásil trenér reprezentace Michal Turoň. A řeč je o Zuzákové, Tomáši Švejdovi, Janu Janoštíkovi nebo Tallulah Sharleen Van Coppenolleové. „Jsou draví a zvyklí tvrdě trénovat. Chtějí se na šampionátu předvést,“ doplnil Turoň. Profesionální sport bych povolil, říká dvojnásobný badmintonový šampion Louda Přečíst článek › Jenže před vrcholným turnajem se český juniorský tým potýkal s nevšedním zádrhelem. Hráči nemohli do haly a na badmintonové kurty. Trénovat s raketami a péřovým míčkem venku? Nesmysl… A pomoci nemůže ani AirBadminton, venkovní verze populárního raketového sportu. „Ale situaci jsme nepodcenili, přesunuli jsme se na kondiční tréninky a věnovali se atletice, běhu a posilování. Vzhledem k současné situaci, kdy poslední mezinárodní turnaje jsme hráli na přelomu února a března, byly poslední měsíce stejně téměř jen o přípravě. Cítím se být ready a těším se na turnaj i přes veškerá opatření,“ popisoval Švejda. Pořadatelé evropského šampionátu ve Finsku se snaží vytvořit systém bublin. Ještě před odletem musel být český reprezentační tým dva dny zcela izolován na hotelu. Každý musí disponovat negativním testem na koronavir. Také v Lahti jsou hráči zavření na pokojích, smějí pouze trénovat a stravovat se. „Naštěstí jsme v uzavřeném lyžařském areálu, takže se můžeme projít do přírody. Týmy se nesmějí v současné době vůbec potkat, vždycky se chodí pět minut předem na trénink a pak se z něho odchází pět minut po celé hodině. Takhle to chodí také na obědech,“ vykreslil podmínky trenér Turoň. Trenér Pomr zuří. Lvi čelí udáním, přesto trénují Přečíst článek › Češi jsou na turnaji sedmým nasazeným týmem. Ve skupině vyzvou kromě Švédska ještě Portugalsko a Rusko. Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší celky. „Šance na medaile určitě je. Cítím, že máme silný tým, který se už několikrát velmi dobře prezentoval v obdobném složení na vrcholných akcích,“ zdůraznil Švejda, juniorská badmintonová jednička v párových disciplínách. Po týmové soutěži ho stejně jako další čeká turnaj jednotlivců.

Autor: Jiří Uhlíř