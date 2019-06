Favorizovaná loď vyhrála s velkou převahou a desetisekundovým náskokem před kombinovanou sestavou Slavie Praha a Dukly. Těsně třetí skončila osma Hamru.

„Řekl bych, že to bylo jedno z těch snazších vítězství. Z povinnosti. Když se podíváte, co na lodi sedělo, tak je to to nejlepší, co v republice v současnosti máme,“ řekl Hejdušek, který se ke kormidlu Dukly posadil opět po čtyřech letech. „Musím říct, že jsme to zvládli perfektně. Kluci jeli zodpovědně, téměř bez chyby. Zatáčka výborná a do cíle jsme si to užili,“ pochvaloval si jedenašedesátiletý kormidelník.

V závodě ženských osmiveslic obhájila prvenství posádka pražské Slavie, která ve stínu Dukly také protahuje vítěznou sérii. Veslařky Slavie byly součástí vítězné posádky po sedmnácté v řadě. „Musím říct, že číslo výher mě překvapilo a je fajn, že jsme vyhrály už tolikrát. Určitě to budeme chtít udržet, co nejdéle to půjde,“ řekla Kristýna Fleissnerová.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu vyhrál Jan Potůček z Dukly, mezi ženami byla nejrychlejší Zuzana Nečasová ze Slavie.

Primátorky, veslařská regata v Praze:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Potůček (Dukla Praha) 7:28,8, 2. Baldrián (Hodonín) 7:33,4, 3. Zima (Dukla) 7:35,7.

Osma: 1. Dukla Praha (Helešic, Hájek, Synek, Melichar, Klang, Mach, Tikal, Viktora, korm. Hejdušek) 5:48,2, 2. Slavia Praha/Dukla (Musil, Paroulek, Řimák, Šagr, Vajner, Ouředníček, Kulhánek, Nosek, korm. Matušík) 5:58,9, 3. Hamr (Kapa, Skalák, Pachman, Jech, Vojtěch Dědek, Vlastimil Dědek, Caban, Šimkovský, korm. Matoušová) 5:59,8.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. Nečasová (Slavia) 8:18,3, 2. Kateřina Hartmanová (Hamr) 08:24,5, 3. Pospíšilová (J. Hradec) 8:28,0.

Osma: 1. Slavia Praha/ČVK Praha (L. Žabová, K. Fleissnerová, Chourová, A. Žabová, Součková, L. Antošová, Nováková, Neuhortová, korm. Perglerová) 6:38,3, 2. Blesk Praha (E. Podrazilová, Kropáčková, Skružná, B. Podrazilová, Pašková, Businská, Vičíková, Skálová, korm. E. Fleissnerová) 6:45,1, 3. Hamr/Lysá nad Labem/J. Hradec/VK Smíchov/ČVK Praha (Hnízdilová, Martincová, Nejedlová, Mátlová, Tesařová, Zavadilová, Karolína Hartmanová, Šantrůčková, korm. Šumanová) 6:57,7.