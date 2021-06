Z odpovědí je jasné, že na účast členů Dukly a Slavie v domovských oddílech, ze kterých původně přišli, pohlíží většina z nich pozitivně nebo alespoň s pochopením a zvědavostí. Závody budou totiž vyrovnanější a díky tomu nejspíš i napínavější než za posledních čtyřicet let, kdy Dukla vyhrála vždy. Také by se mohla řada veslařů přesunout na skify, čímž tyto závody nabudou na atraktivitě.

Mirka Topinková Knapková: držitelka olympijského zlata v Londýně 2012

„Sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Jisté je, že odpadne standardní mediální otázka, zda bude či nebude Dukla poražena. Každopádně když zmizí velký favorit, ostatní posádky dostanou velkou šanci vyhrát. Myslím si tedy, že by nyní Primátorky mohly být zajímavým a napínavým závodem osmiveslic. Konečně totiž budou závody vyrovnané.“

Lenka Antošová: vítězka Mistrovství Evropy ve veslování na dvojskifu

„Všichni jsme vděční svému mateřskému klubu, že nás vychoval a podpořil naše veslařské začátky. I proto chápu myšlenku, aby za ně ti nejlepší závod jeli. Přijde mi ale škoda, že diváci neuvidí ty nejlepší veslaře a veslařky v jedné lodi.“

Ondřej Synek: pětinásobný mistr světa na skifu a držitel tří olympijských medailí

„Mám na to dvojí pohled. Za mě Dukla na Primátorky patří a je škoda, že na nich nebude startovat. Chápu ale i hlasy, že lidé chtějí vidět i jiné vítěze. Na druhou stranu má vyhrávat ten nejlepší a tím Dukla je.“

Kristýna Fleissnerová: vítězka Mistrovství Evropy ve veslování na dvojskifu

„Já v tom vidím jednu zajímavou výhodu, že se díky tomu hodně nabijí závody skifu, protože pro reprezentanty bude přijatelnější usednout do lidi sami než s lidmi z mateřského klubu, se kterými netrénují.”

Václav Chalupa: držitel stříbrné medaile na olympijských hrách v Barceloně

„Já to mám půl na půl a vlastně váhám, zda to Primátorkám víc přinese nebo ubere. Vždycky jsem bral jako výzvu, kdo Duklu porazí, zvlášť když přijela zahraniční posádka. Teď tenhle náboj zmizí. Jasně, přijde nový, budou mezi sebou bojovat ostatní kluby, ale už to bude bez Dukly, a to znamená, že ten nejlepší zkrátka bude chybět. Každopádně tento krok chápu a až čas ukáže, co přesně Primátorkám, veslařům a fanouškům veslování přinesl.“