„Jsme spokojení, že jsem první čtyřku vyválčili. Je to důležité pro vyřazovací část. Určitě toho chceme využít,“ říkal trenér Dukly Praha Michal Tonar. „Ke zlepšení výkonů došlo už v prosinci. Po Novém roce jsme kromě porážky v Plzni a remízy v Brně všechno vyhráli. Povedlo se to i díky tomu, že se vyprázdnila marodka a byli jsme tak silnější.“

Do play-off vstupují jeho svěřenci - kromě těch, kteří byli povoláni do reprezentačních výběrů - po téměř dvoutýdenní herní pauze. „Jsme zdravotně fit a kompletní, což je pozitivní zpráva. Nesmíme se ale spoléhat na to, že se nám v posledních týdnech dařilo. Vyřazovací část je úplně jiná soutěž a sezona se hodnotí až po jejím konci. Na hráčích ale cítím, že si to uvědomují a že se na zápasy s Lovosicemi těší,“ vyprávěl kouč.

„Na domácí palubovce chceme dvakrát zvítězit. Pokud se nám to povede, bude to směrem k postupu velice příznivá situace. Nechceme si ji zkomplikovat. Bilanci máme vyrovnanou. U nich jsme o čtyři góly prohrály, doma o sedm vyhráli a v tabulce jsme po dvaadvaceti kolech skončili o bod před Lovci,“ pokračoval Tonar.

Největší pozor si podle něj budou dukláci muset dávat na Jaroslava Trkovského a Ukrajince Serhie Petrychenka. „Moc naplánovat, na koho se zaměřit, se ale nedá. Nějaké informace o soupeři samozřejmě máme, ale všechno se uvidí až v sobotu při nástupu k zápasu,“ přemítal trenér.

Prostředí v ruzyňské hale bude po oba dny bouřlivé. Kromě příznivců domácího týmu se očekávají i diváci ze severu Čech. Po oba dny totiž do Prahy dorazí z Lovosic fanouškovský autobus.