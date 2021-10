Na šampionát se připravovala svědomitě. „V rámci možností – časových i rodinných,“ poznamená paní Olga. V praxi to znamenalo, že se dvakrát týdně dostala na kurty, a k tomu absolvovala dva tréninky mimo ně. Ke kvalitnější přípravě jí dopomohlo otevření škol a školek. „Dcera nastoupila do první třídy, syn do nové školky a nejmenšího mám pořád doma,“ líčí. Navíc už z jejích ratolestí vyrostli pomocníci. „Jsou větší, moc šikovní, už mi během tréninku mačkají stopky,“ poděkuje.

Mistrovství republiky bere jako zpestření. „Ráda se hýbu, ráda jsem aktivní a ráda mám cíl, proč to všechno dělám. Jde o šanci, jak vyjít z komfortní zóny a snažit se dostat do kondice a formy. Zároveň mě závodění baví,“ popisuje 35letá squashistka – raději pišme maminka. Řeč se totiž vždy bezpečně stočí k dětem. „Dceru škola zatím baví,“ vypravuje. Zároveň vstoupil do života Kolářových nový fenomén – kroužky. „Logistika tří dětí a jejich aktivit je docela legrační,“ sděluje.

Možná budete zklamaní – squashový mezi nimi není. „Když jsou děti malé, jsou pro ně důležitější komplexnější a kolektivnější sporty, squash je příliš individuální,“ vysvětluje Kolářová. Dcerka proto navštěvuje atletiku a gymnastiku. „Jestli se děti dostanou ke squashi, není docela na mně. Jedno vím jistě, budu se držet pravidla, že trénovat vlastní děti se nemá. Pokud projeví zájem, našli bychom jim dobrou skupinu, kde by mohly začít,“ zdůrazňuje.

A to je vážně škoda. Žena, jež v roce 2012 vystoupala na 43. místo světa, by měla nastupující generaci co předat. „Budu se snažit netrénovat vlastní děti, ale cizí klidně. Dříve jsem trénovala a docela mě to bavilo. V tuto chvíli na to není čas a prostor, ale ráda bych se k tomu vrátila,“ říká paní Olga. Méně jasno má o své formě. „Poslední mistrovství jsem hrála v roce 2019, v lednu 2020 se mi narodil druhý syn. Absolvovala jsem turnaj před létem a nějaké lokální, v podstatě jsem moc nehrála,“ vypočítává. Pak si jedno utkání přece jenom vybaví – porážku od manžela. „Tu jsme pro rodinnou pohodu přesně potřebovali,“ směje se.

O ambicích na mistrovství dlouho přemýšlí. „Pořád bych ráda vyhrávala. Oproti většině hráček mám hodně zkušeností,“ odkrývá své trumfy. Republikový šampionát je navíc specifický. Všichni se na něj speciálně připravují. „Možná budou nervóznější, než je zdrávo. Vytvoří na sebe příliš veliký tlak,“ spekuluje. Také ona vidí jasnou favoritku. „V tuhle chvíli máme jedinou hráčku, která seriózně jezdí na PSA turnaje. Aničce se daří, i v zahraničí měla hezké výsledky,“ oceňuje. Před létem spolu ovšem hrály a nebylo to vůbec beznadějné… Překvapit prý mohou i talentované dívky Tamara Holzbauerová, Tereza Široká nebo Eliška Jičínská… „Uvidíme, jak se poperou s nervozitou, ale rozhodně hrají pěkně,“ dodává Kolářová.