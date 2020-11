Minulá sezona skončila kvůli celosvětové pandemii předčasně a ta nadcházející se s druhou vlnou čínského viru zase potýká. V klasickém lyžování se ale neplánuje jako v biatlonu sdružování více startů do jednoho střediska.

„Pro pořádání světového poháru platí zásada Mezinárodní lyžařské federace, že akce se uskuteční, pokud přijede sedm z deseti nejlepších zemí podle rankingu. Závody v Novém Městě se navzdory současnému stavu připravují,“ prozradil Lukáš Sacher, ředitel úseku běžeckých disciplín.

Jedná se o poslední vystoupení špiček před mistrovstvím světa v Oberstdorfu. To je prioritou. Trochu jinak to mají nastavené skokani. Ti mají jeden vrchol už v prosinci, kdy se v Planici bude konat odložené mistrovství světa v letech.

Češi se za týden přesunou do finského Rovaniemi, střediska ležícího pět kilometrů od severního polárního kruhu. Tam se budou asi deset dní na sněhu připravovat na start elitního seriálu. Většině se ale pobyt na temném severu protáhne víc jak na měsíc.

Testy, testy, testy…

Po úvodní tréninkové fázi přejedou na konci listopadu do 180 km vzdáleného Kuusama, kde ve středisku Ruka začne běžcům a závodníkům v severské kombinaci sezona. Nebudou tam chybět ani skokani. Ty už ale o týden dřív čeká úvodní podnik SP v polské Wisle.

„Oproti minulosti na severu zůstaneme až do začátku Světového poháru. Cestování je kvůli testům komplikované. Chceme ho omezit a vyvarovat se rizikům,“ řekl ředitel úseku severské kombinace Tomáš Slavík.

Se zařizováním výjezdů do ciziny je v době plné restriktivních opatření spousta práce. I proto, že zdravotní situace Česka je teď nejhorší v Evropě, což našim družstvům docela komplikuje život. Před odletem Češi musí povinně na PCR test, který nesmí být starší 72 hodin.

Hned po příletu do Finska budou znovu testováni. Než přijdou výsledky, čeká je krátká karanténa. Pokud bude výsledek negativní, zapojí se do tréninku. Jedno ulehčení ale časté testy přinesou. Při dopingových odběrech se bude zároveň zjišťovat i covid-19. Při přesunech na další budou testování prakticky dvakrát týdně.

Závodníci zůstanou ve Skandinávii i po startech v Ruce, jen se přesunou na další díl seriálu do norského Lillehammeru. „Po všech stránkách to bude náročné, na severu zůstanou pět týdnů. Kvůli přibývající tmě to není nic příjemného, ale je to východisko ze současné situace. Teď je nejdůležitější, aby do Finska odcestovali,“ poznamenal Slavík.

Běžecký tým by měl být vůči covidu imunní. Nákazu totiž ve velké většině prodělal už v září. „Po karanténě se přešlo na individuální přípravu a trenéři mezi sportovci pendlovali,“ sdělil Sacher s tím, že oba výběry příští týden odjíždějí do Rovaniemi. Tam se budou pohybovat v bublině.

Ani běžci se domů jen tak nevrátí. „Někdo bude z Norska pokračovat do Davosu, jiní pojedou na sprinty do Drážďan. Domů se dostanou až před Vánoci a do bubliny vstoupí zase koncem roku před Tour de Ski. Bude to náročné na psychiku. Závodníci jsou na to poměrně zvyklí, ale přísný režim bude platit i pro trenéry, servismany a další lidi kolem týmu,“ upozornil.

Skokanům může pobyt v cizině prospět

Dlouhý pobyt mimo domov zažijí poprvé skokani. Pro Čechy to však může znamenat i jedno plus. „Bývalo zvykem, že se ze závodů v pondělí vrátili a ve čtvrtek cestovali na další. Když se ale bude mezi dějišti závodů přejíždět, budou tam moci trénovat. To doma vzhledem k absenci funkčních můstků nešlo,“ prohlásil Jan Baier, místopředseda rady úseku skoku na lyžích.

Po úvodu jede celý skokanský výkvět najednou přímo do Kuusama. „Má to výhodu v tom, že se nebude muset v Helsinkách přestupovat a sníží se tím riziko nákazy. Podobně budou cestovat na další závod do Ruska a pak i na lety do Planice. Po nich je ještě jeden závodní víkend v Německu, takže do Vánoc se domů nepodívají,“ dodal.

Co myslíte, roztočí se navzdory omezením lyžařský kolotoč?