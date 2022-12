"Podali jsme bojovný výkon. V klíčových situacích ovšem děláme zbytečné technické chyby, ať už na servisu nebo v poli. To nás stojí důležité balony. Nejsme často kompaktní na bloku, což se nám v Praze vymstilo," hledal příčiny porážky příbramský kapitán Martin Böhm.

Úvodní sadu ovládli domácí 25:19. V té druhé přišel zmiňovaný maraton, při němž měli hosté šest setbolů, proměnit ovšem nedokázali ani jeden. Ve třetím dějství vedli Lvi 22:20 a vypadalo to, že zápas skončí v nejkratší možné době. Příbramští ale pěti body v řadě a snížením na 2:1 zadělali na drama. Pražané ale nakonec díky větší zkušenosti čtvrtou sadu zvládli 25:22.

"Musím uznat, že jsme výhru utrpěli a pozitivní jsou jen tři body. Ve čtvrtém setu nám moc pomohli Casey Schouten a Tomáš Kriško. Kdyby takto nezahráli, tak jsme se možná podívali do tiebreaku," uznal kapitán Lvů Jakub Janouch. "Byl to velmi těžký zápas. Soupeři neměli co ztratit, což je vždy výhodné. Trápili jsme se na útoku, ale nevzdávali jsme se. Pomohl nám příchod Caseyho Schoutena a Tomáše Kriška. Naše hra se poté uklidnila a celkově zvedla," doplnil jej argentinský kouč Juan Manuel Barrial.

Lvi venku opět nezaváhali. Mužstvo táhla vycházející hvězdička

Příbramští odjeli z Prahy se vztyčenou hlavou, favoritovi byli více než důstojným soupeřem. "Přijeli jsme bojovat, a to se nám povedlo. Lituji ztráty druhého setu. Pokud bychom ho vyhráli, tak jsme si nejspíše nějaký bodík připsali. Vážím si toho, že jsme Lvy donutili k tomu, aby v posledním setu hráli v nejsilnější sestavě," těšilo jejich trenéra Petra Broma.

VK Lvi Praha – VK Euro Sitex Příbram 3:1 (25:19, 34:32, 22:25, 25:22)

Rozhodčí: Krtička, Dmejchal. Diváků: 210.

Lvi: Vodička, McCarthy, Kollátor, Smith, Tibitanzl, Janouch, libera Moník a Tláskal. Střídali: Kriško, Krča, Todua. Schouten, Pliasetskyi.

Příbram: Rosenbaum, Böhm, Šábrt, Hulpach, Duarte, Trojanowicz, libero Peterka.

