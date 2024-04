/FOTOGALERIE/ První májové dny bývají v metropoli vyhrazeny tisícům běžců. Bude to tak i v neděli 5. května, kde při Pražském maratonu zaplaví ulice osm tisíc vytrvalců. Polovinu z nich budou tvořit cizinci z 91 států. Nejpočetnější zastoupení bude mít Francie, Polsko, Itálie, Slovensko a Británie.

Pořadatele po zkušenostech z letošního půlmaratonu, který se uskutečnil před necelým měsícem za extrémně vysokých teplot a s přehřátím měly problémy desítky lidí, posílili organizační opatření celé akce.

„Při maratonu bude v provozu 16 občerstvovacích stanic z toho osm s iontovými nápoji. Celkem máme připravených 30 tisíc litrů vody a přes 16 tisíc litrů isotonických nápojů. Podél trati bude 34 hlídek první pomoci a čtyři hlídky na kole s defibrilátory. Také se budeme spoléhat na zdravotnický modul Golem, který bude nejen v cíli, ale i na trati,“ uvedl Jiří Nečásek, marketingový manažer pořádající společnosti RunCzech.

Pro závodníky bude k dispozici také 27 tisíc kusů banánů a 17 tisíc pomerančů. „Účastníky budeme víc informovat o rizicích teplého počasí. Z diskuzí kolem pražského půlmaratonu také vyplynula prosba o rozšíření počtu WC před startem a na tom jsme rovněž zapracovali,“ dodal Nečásek.

Rychlí Afričané mohou atakovat traťové rekordy

V kategorii mužů, kde se loni zásluhou Keňana Alexandera Mutisa (před pár dny vyhrál Londýnský maraton) přepisoval rekordní zápis na 2:05:09, se sejde skvělá konkurence. Kvartet favoritů dokázal běžet rychleji a zdá se, že dojde na souboj etiopských vytrvalců.

Jedničkou bude Herpasa Negasa Kitesa s osobním výkonem 2:03:40. Praha by měla být místem jeho návratu po zranění. Určitě s ním budou chtít držet krok Lemi Berhanu Hayle (2:04:32), Abebe Negewo Degefa (2:04:51) a Abayneh Degu Tsehay (2:04:53). Na přední umístění budou myslet i Keňané Kipkemoi Kiprono (2:06:45) či Joshua Kogo (2:08:39). Pokud vyjde počasí, má Praha šanci poprvé zažít závod pod hranicí 2:05. Mezi ženami má Keňanka Tuitoek Dorcas Jepchirchirová na kontě časy blízko hranice 2:20 a v Praze by ji mohla prolomit. Etiopanka Buzunesh Getachew Gudetaová to již dokázala (2:19:27). Jejich souboj by tak mohl přinést rekordní zápis a prolomení zmíněné hranice 2:20, což se v Praze podařilo jen Lonah Salpeterové z Izraele, která v roce 2019 přepsala rekord na současných 2:19:46.

V pražských ulicích se budou plnit olympijské limity

Pražský maraton je i poslední šancí, kde se mohou kvalifikovat se na OH v Paříži. A tak není divu, že se startovní listina zaplnila běžci různých zemí, kteří by si ve „stověžaté matičce“ rádi vybojovali účast pod olympijskými kruhy. Na trati tak budou usilovat o limity běžci z celého světa.

Většina zemí má stanovený standard 2:08:10 pro muže a 2:26:30 pro ženy. Dva běžce vysílá Čína, o nominaci budou usilovat Brazilci Wendell Souza či Graziele Zarriová. S velkými ambicemi přiletí i běžkyně z Ekvádoru Paola Bonillaová nebo Peruánec Ferdinan Cereceda. O olympijský sen přijedou bojovat i portugalské běžkyně Solange Jesusová a Ana Mafalda Ferreiraová. Za zmínku stojí i Jordánec Moath Alkhawaldeh, jemuž regule jeho federace umožňují pokořit hranici 2:17:00.

Fanoušky těší splněné limity Terezy Hrochové a Moiry Stewartové, které kvůli přípravě na Paříž v Praze nepoběží. Mužům by mohl dát teoretickou šanci pouze výrazný posun v rankingu. Na start na Staroměstském náměstí se postaví obhájce loňského vítězství Vít Pavlišta, několikanásobný šampion Petr Pechek, či vytrvalci zkušení Jiří Homoláč a Ondřej Fejfar. Maratonský debut absolvuje Patrik Vebr, vítěz letošního 1/2Maratonu Praha.

