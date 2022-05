Moc často jsem kapitánem v kolektivních sportech nebyl. Vždycky jsem zůstal jako odpadlík, co by byl rád, aby ho nevybrali jako posledního,“ líčil s úsměvem skvělý kajakář.

Běhá se sluchátky a poslouchá podcasty

Za tým Mattoni poběží čtyři maratonští profesionálové a dva bench runners, jejichž čas se bude počítat pouze v případě, že některý ze čtyř lídrů nedoběhne do cíle.

„Kdybych měl mít motivační řeč, řekl bych jim, aby si to užili. Můj výkon trvá kolem devadesáti vteřin, nemám úplně čas si uvědomit závodní zážitek. Při maratonském běhu v Praze je to jiné, navíc se skvělou atmosférou,“ tvrdil Prskavec, který běhá se sluchátky a poslouchá přitom podcast.

Úspěšný vodní slalomář má k běhání blízko. Běh patří mezi důležité součásti jeho přípravy. „Zatěžuje přesně opačné části těla, než která já využívám na závodech. Ruce si odpočinou, možná to urychlí regeneraci,“ pokračoval otec dvou malých synů.

Krpálka by prý předběhl

Nejvíc prý zatím uběhl půlmaraton. „Cítil jsem se tehdy dobře a protáhl si trénink,“ vzpomínal čtyřnásobný mistr světa, pro nějž je klasický maraton výzvou pro budoucnost. „Na něj ale plánuji pořádně zatrénovat. Nechci si ho zaběhnout jen tak,“ prohlásil Prskavec.

Co však ví jistě, je to, že by neměl problém předběhnout judistu Lukáše Krpálka, svého velkého kamaráda. „On je spíš typem sprintera. Dostat do cíle 120 kilo oproti mým sotva sedmdesáti je určitě rozdíl. Kdybych se ale zatížil padesáti kilogramy, tak bych určitě prohrál,“ dodal s úsměvem.