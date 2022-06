„Začal jsem se starat o sportování vlastních potomků a k tomu se nabalují další děti. Pro mládež od osmi do osmnácti let pořádám letní sportovní kempy. Nejde jen o základní atletické dovednosti, kterými by si měl projít každý, ale i o další sportování. Musím říct, že práce s dětmi mě baví,“ začal své vyprávění někdejší úspěšný závodník, který v minulosti působil u řady sportů jako kondiční nebo atletický kouč.

Vedle kempů a trénování vznikl jiný nápad. „Nějakou dobu jsem to nosil v hlavě, ale po covidu, kdy spousta dětí přestala sportovat a mládež se věnovala jiným kratochvílím, se to urychlilo. Nastala doba, kdy je potřeba dětem sport znovu nabídnout. Jednou z těchto cest by mohl být sobotní závod na Vypichu, který je určený i nejmladším ročníkům. Posledně závodili i špunti ročníku 2019. Někteří běželi s rodiči, někteří sami,“ pokračoval.

„Akce je určená úplně všem. Je jedno, jak staré děti tam dorazí. Trochu jsem to propojil s mým nepokořeným rekordem a plakátkem, kde skáču přes překážku. Poběží se zhruba čtyři sta metrů po trávě a na trati budou páskami vyznačeny nizoučké překážky, které přeskočí každý. Podobná akce se na stejném místě už konala na Den dětí, a protože sklidila úspěch, rozhodli jsme se ještě před prázdninami uspořádat druhý díl,“ vysvětlil.

Motivem je, aby si děti všeho věku zasportovaly. Pro nejlepší jsou připraveny ceny, ale zkrátka nepřijde nikdo. Odměna čeká na každého účastníka. „Víme, že děti chtějí sportovat, ale podobné akce se jim musí trochu naservírovat. Pak existuje šance, že se sami začnou hýbat, třeba je sport chytne a začnou ho provozovat organizovaně,“ nastínil Jirka Mužík své představy.

Závody na Vypichu začínají ve 14.00, zájemci se mohou registrovat už hodinu předem. To je ale možné provést i online na facebookovém profilu. V půl čtvrté se pak závodníci dočkají slavnostního vyhlášení vítězů.

