Jeho kolega kapitán na druhé straně, ostravský Tomáš Jambor litoval, že jeho tým nevyužil nabídnuté šance. „Utkání se mi nehodnotí dobře. Byli jsme nervózní, myslím, že stejně na tom byli i Lvi. Škoda, že jsme toho nevyužili. Druhý set jsme měli rozehraný výborně, třetí ještě lépe. Je to škoda. Musím pogratulovat soupeřům a uznat, že mají velmi kvalitní tým,“ poznamenal.

Jasná výhra, ale uvědomění si vlastních chyb. Toho si byl vědom také kapitán Jakub Janouch: „ Šlo o první zápas, některé situace jsme neřešili s klidnou hlavou. Bylo to nervóznější. Víme, na čem pracovat a věřím, že se budeme stále zlepšovat.“

"Velmi důležtá výhra. Trošičku nám to drhlo na útoku, ale zase jsme to dohnali vynikající obranou zejména na síti. Děkuji všem fanouškům. Věřím, že příště bude náš výkon zase lepší,“ těšilo kouče Pomra.

Povedený vstup do sezony. Pražští Lvi udolali na domácí půdě Ostravu 3:0 na sety. | Foto: VK Lvi Praha

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.